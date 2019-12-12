Araştırma: Kasımda bekar çalışanın açlık sınırı, asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), kasım ayında açlık sınırının yükseldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin araştırmasına göre kasım ayında bekar bir çalışan için yoksulluk sınırı 3 bin 388 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Yine, bekar çalışanın açlık sınırı da bir ayda yüzde 0.06 artarak 2 bin 625 lira 90 kuruşa yükseldi.

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Sağlıklı beslenme için günlük 50 lira

Dört kişilik ailenin ‘asgari geçim haddi’ 6 bin 859 lira 47 kuruş olarak hesaplandı. Bu kalemde de ekim ayına göre yüzde 0.23 artış görüldü.

Ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları da toplamda 2 bin 503 lira 94 kuruşu buldu. Ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük ortlama 50, aylık da 1504 lira 65 kuruş harcaması gerekiyor.

Memur maaşının yüzde 62’si gıda ve kiraya

Araştırmaya göre Kasım 2019’da 4 bin 14 lira 14 kuruş alan memur, ailesinin gıda harcaması için maaşının yüzde 37.48’ini harcadı. TÜİK’in 999 lira 29 kuruş olarak baz aldığı kira için yüzde 24.89 harcandı. Diğer ihtiyaçlar için de yüzde 37.63 ayrıldı.