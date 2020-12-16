Araştırma: Kangurular da köpeklere benzer şekilde insanlarla iletişime geçiyor

Avustralya’da yapılan bir araştırma kanguruların insanlarla, köpeklere benzer şekilde iletişim kurduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Sidney ve Roehampton üniversitelerinden araştırmacılar kanguruların bakışlarıyla işaret ederek yardım istediğini ortaya koydu.

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Araştırmaya insan varlığına alışkın, yaşam parkında yaşayan 11 kanguru dahil edildi.

Kanguruların 10’u içinde yemek olan kutuyu açamadığında kasıtlı olarak araştırmacılara baktı. Dokuzu ise bir işaret etme yolu olarak araştırmacıya ve kutuya baktı.

Çalışmayı yürüten Alan McElligott “Bunu bilinçli bir iletişim formu, yardım isteği olarak yorumluyoruz. Vahşi türlerin böyle davranması beklediğimiz bir durum değil. Bu yüzden şaşırtıcı” dedi.

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Araştırmada bulguların sadece köpek, at, keçi gibi evcilleştirilmiş hayvanların insanlarla iletişime geçtiği fikrine meydan okuduğu ve böyle başka hayvanlar da olabileceği değerlendirmesi yapıldı.