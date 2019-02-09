Araştırma: ‘Kadına ayrımcılık yapılmıyor’ diyenlerin oranı yüzde 42

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (AMER) tarafından Türkiye’de yapılan ayrımcılık algısı araştırmasına göre “Kadına ayrımcılık yapılmıyor” diyenlerin oranı yüzde 41.64. “Evinizi kime kiralamazsınız” sorusuna verilen yanıtlarda ‘mülteciler’ ve ‘LGBTİ bireyler’ aynı oranda öne çıkıyor.

Grafik: AMER

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ortaklığıyla yürütülen İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi kapsamında ayrımcılık algısını araştıran ‘Türkiye’de Ayrımcılık Algısı’ saha raporu tamamlandı.

Reklam

Ayrımcılığın yaygınlığı, gelir ve eğitim düzeyiyle ilişkisi, hangi kesimlere ayrımcılık yapıldığı, hangi ayrımcılıkların hoş görüldüğü ve haklı bulunduğu ve ayrımcılık karşısında alınan tutumlar gibi konularda detaylı bir saha çalışması sonucu hazırlanan rapora göre Türkiye’de cinsiyete dayalı ayrımcılığın hiçbir zaman yaşanmadığını düşünenlerin oranı yüzde 41.64.

‘Ayrımcılık çok yaygın biçimde yaşanıyor’

Raporda öne çıkan diğer önemli bulgular ise şöyle:

Reklam

Yüzde 23.1’lik bir grup Türkiye’de ayrımcılığın çok yaygın biçimde yaşandığını düşünüyor. Ayrımcılığın yaygın olmadığını ya da az yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30.3.

Kadına yönelik herhangi bir ayrımcılık yaşanmadığına dönük güçlü bir kanaate sahip kalabalık bir kesim var. Görüşülen kişilerin yüzde 41.64’ü hiçbir zaman kadına yönelik ayrımcılık yapılmadığını düşünürken, yüzde 10.15’lik bir grup da kadına yönelik ayrımcılığın nadiren gözlemlendiğini belirtiyor.

Lise ve üniversite düzeyinde eğitim alanlarda ayrımcılığın yaygınlığına dair algı daha fazlayken, eğitim düzeyi daha düşük olanlarda ayrımcılığı yaygın olmadığı kanaati yaygın.

Ayrımcılık konusundaki duyarlılığın oluşmasında, ayrımcılığı kavram olarak tanımaktan çok ayrımcılığı bizzat deneyimlemek daha önemli bir belirleyen olarak öne çıkıyor.

Evinde Türkçe dışında bir dil konuşulan her beş kişiden ikisi Türkiye’de ayrımcılığın çok yaygın olduğu algısına sahip. Evinde yalnızca Türkçe konuşulan kişilerin ise yüzde 42.4’ü ise Türkiye’de ayrımcılığın az yaygın olduğu kanısına sahip.

Sünni Müslüman olmadığını beyan eden grubun yüzde 54.3’ü ayrımcılığın az yaygın olduğunu düşünürken, Sünni Müslüman olduğunu beyan eden grubun yüzde 39.9’u ayrımcılığın az yaygın olduğu algısına sahip.

Muhafazakar-milliyetçi kesimden gelen erkek katılımcılar başörtüsündan dolayı ayrımcılığa uğrayan kadınları sıklıkla anıyor, dünyada ise Müslümanların ayrımcılığa uğradığını belirtiyor. Ülkedeki ve dünyadaki siyasi kutuplaşmadan ve iktidar partisinin bu kutuplaşma içinde ayrımcılık söylemine yaygın biçimde başvurmasından ötürü mütedeyyin kesimde güçlü bir ayrımcılık algısı mevcut. Muhalefet partilerine yakın katılımcılarda ise ortak olarak siyasi ayrımcılık yapıldığı dile getiriliyor.

Başörtülülere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa dair farkındalığı yüksek olan grupla, özellikle kamuda yapılan siyasi ayrımcılığa dair farkındalığı yüksek olan grubun, konu Kürtlere, Suriyeli mültecilere, LGBTİ bireylere geldiğinde ayrımcı dilde bir anda ortaklaşabildikleri görülüyor.

Etnik ayrımcılık yok diyenler yüzde 50’ye yakın

Yüzde 25.28’lik bir kesim bu etnik kökene dayalı ayrımcılığın çok yaşandığına işaretetmektedir. Yüzde 25.28’lik bir diğer kesim etnik köken ayrımcılığının bazen yaşandığını belirtirken, yüzde 49.14’lük bir kesim etnik köken ayrımcılığının ya nadiren yaşandığını ya da hiç yaşanmadığını beyan ediyor.

LBGTİ’ye ayrımcılık yok diyenler yüzde 45.86

Yüzde 36.28 LGBTİ bireylerin her zaman ya da çoğunlukla ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Bu oran “Mültecilere/göçmenlere her zaman ya da çoğunlukla ayrımcılık yapılır” görüşünün elde ettiği oranla aynı. Yüzde 17.86’lık bir kesim LGBTİ bireylere bazen ayrımcılık uygulanmaktadır derken, yüzde 45.86 da nadiren ayrımcılık uygulanmakta ya da ayrımcılık uygulanmamaktadır görüşünü benimsiyor.

