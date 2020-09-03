Araştırma: İşyerinde cinsel taciz intihar riskini üç kat artırıyor

Stockholm Üniversitesi’nin araştırmasına göre işyerinde cinsel tacize maruz kalanların intihar etme olasılığı üç kat, teşebbüs etme ihtimali iki kat artıyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

British Medical Journal’da yayınlanan araştırma için 85 bin 205 İsveçli kadın ve erkek çalışanın 1995-2013 yılları arasında doldurduğu ve cinsel tacizle ilgil sorular da içeren anket analiz edidi.

Reklam

Erkek çalışanların yüzde 1.9’u, kadın çalışanların yüzde 7.5 son bir yılda işyerinde cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

Cinsel tacize maruz kalanların çoğunlukla genç, bekar ya da boşanmış ve fazla iş yapıp düşük ücretle çalışan kişiler olduğu görüldü.

Çalışanlar anket sonrasında devam eden 13 yıl boyunca izlendi.

Reklam

Bu süreçte 125’i intihar ederek öldü, 816’sı intihara teşebbüs etti.

Sosyodemografik faktörler ayarlandıktan sonra yapılan hesaplara göre işyerinde cinsel tacize maruz kalmak 2.82 kat daha fazla intihar etme riskiyle ilişkilendirildi.

İntihar teşebbüsünde ise 1.59 kat daha fazla risk olduğu hesaplandı.

Artan risk sağlık ve iş özelliklerine göre yapılan ayarlamadan sonra bile önemini korudu.

Cinsiyetler arasında ise önemli bir fark olmadığı görüldü.

Araştırmanın yazarları riski azaltmak için cinsel taciz mağdurlarının akıl sağlığı taramalarından geçmesi ve lüzum görülürse tedavi edilmeleri gerektiğini belirtti.

Makalede ayrıca işyerinde uygunsuz davranışın engelleme mekanizmalarının intiharları azaltabileceği ifade edildi.

Tacizi engelleme eğitim programlarının ve bildirme prosedürlerinin faydadan çok zararı olduğu belirtilen araştırmada, tacizi durdurmak için yeni önlemlerin bir an önce alınması gerektiği vurgulandı.