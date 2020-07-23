Patronların çoğu görüntülü toplantılarda kadınlar daha ‘seksi’ giyinsin derdinde

Corona virüsü nedeniyle evden çalışma düzenine geçenlerle ilgili yapılan bir araştırma, işverenlerin kadın çalışanlarından görüntülü konuşmalar sırasında daha seksi giyinmesini ve makyaj yapmasını istediğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Zoom

İş hukuku uzmanı Slater and Gordon firması tarafından yapılan araştırmaya göre kadınların üçte birinden fazlasının makyaj yapması ya da saçını yapması istenirken, yüzde 27’sinin daha seksi ya da kışkırtıcı şekilde giyinmesi isteniyor.

Reklam

İşverenler genel olarak bu isteklerini yeni işler/müşteriler kazanmaya yardım ettiğini savunarak haklı çıkarmaya çalışıyor. Daha seksi kıyafetin gerekçesini bu şekilde açıklayan patronların oranı yüzde 41.

İşverenlerin yaklaşık yüzde 40’ı taleplerinin nedenini ‘takım için hoş görünmek‘ olarak açıklıyor. Üçte biri de ‘müşteri memnuniyeti’ gerekçesini sunuyor.

Kadın çalışanlar ise bu isteklerin nesneleştirilmiş hissetme ve moral bozukluğuna yol açtığını belirtiyor.

Reklam

Yüzde 60’ı insan kaynaklarına bildirmiyor

Araştırmayı yapan avukatlar, birçok kişinin evden çalışma düzenine geçtiği bugünlerde kadın düşmanığının gelişmek için yeni ve sinsi yollar bulduğu konusunda uyarıyor.

Çalışmaya katılanların dörtte biri kariyeri etkilenir korkusuyla güzellik rutinlerine daha çok zaman harcadığını belirtiyor. Kadınların yüzde 60’ı daha seksi giyinme konusundaki talepleri insan kaynaklarına bildirmiyor.

Uymazlarsa kariyerlerinin etkileneceğinden endişe ediyorlar

Kadınların dörtte biri işverenlerinden gelen görüntülerini değiştirme taleplerini yerine getirmezse kariyerinin etkileneceğinden endişe ediyor.

2 bin katılımcıyla yapılan araştırma martta evde çalışma düzenine geçildiğinden beri kadınların üçte birinden fazlasının en az bir cinsiyetçi talebe maruz kaldığını ortaya koydu.

Avukat Danielle Parsons araştırmayı şöyle değerlendirdi: “Bu, kadınlara işlerinde başarılı olmak için müdürlerinin isteklerine uymak ve göze hoş görünmek zorunda hissettiren çok güçlü bir baskı. Bu isterler kadınları küçük düşürüyor. Özellikle kadınların evde birçok sorumlulukla birlikte çalışmak zorunda kaldığı böylesi bir dönemde hala bunları konuşuyor olmamız büyük bir hayalkırıklığı. Bu tür arkaik davranışların modern çalışma hayatında yeri yok. Görünüşleriyle ilgili bu yorumlar kadınlara bundan fazlasını sunmadıklarını ima ediyor. Kişiye işyerindeki değerinin az olduğunu hissettiriyor. “