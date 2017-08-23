Araştırma: İstanbul’da ev almak için en ucuz yer Esenyurt, zirvede Beşiktaş var

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İstanbul’da ev satın almak için en düşük fiyatlı ilçe Esenyurt, en yüksek fiyat ise Beşiktaş’ta.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) İstanbul’da ev sahibi olunacak en düşük fiyatlı 10 adresi araştırdı.

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Yapılan araştırmaya göre İstanbul’da en ucuz ev sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü, Avcılar, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Sultanbeyli’de yer alıyor. En ucuz ilçede metrekare satış fiyatı 2 bin lirayı aşarken en pahalı ilçe olan Beşiktaş’ta ise metrekare fiyatı 18 binin üzerinde.