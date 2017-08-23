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Araştırma: İstanbul’da ev almak için en ucuz yer Esenyurt, zirvede Beşiktaş var

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İstanbul’da ev satın almak için en düşük fiyatlı ilçe Esenyurt, en yüksek fiyat ise Beşiktaş’ta.

Fotoğraf: besiktas.com.tr

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) İstanbul’da ev sahibi olunacak en düşük fiyatlı 10 adresi araştırdı.

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Yapılan araştırmaya göre İstanbul’da en ucuz ev sırasıyla Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü, Avcılar, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Sultanbeyli’de yer alıyor. En ucuz ilçede metrekare satış fiyatı 2 bin lirayı aşarken en pahalı ilçe olan Beşiktaş’ta ise metrekare fiyatı 18 binin üzerinde.

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