Araştırma: İşsizlik, ‘kötü iş’te çalışmaktan daha az strese sokuyor

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“Kötü bir iş, işsizlikten iyidir” sözü yalan olabilir.

BBC Türkçe’nin haberine göre yapılan bir araştırma kötü bir işte çalışmanın, insanları işsiz olmaktan daha fazla strese soktuğunu ortaya koydu.

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Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi’nde (International Journal of Epidemiology) yayınlanan araştırma, İngiltere’de 2009-2010 tarihlerinde işini kaybeden 1000 kişi üzerinde yapıldı.

Araştırma için anılan tarihten itibaren 35-75 yaş aralığındaki insanlar düzenli olarak kan tahlili, muayene ve anket gibi yöntemlerle incelendi.

Stres yüksek

Araştırmada ‘kötü işler’de çalışan kişilerin en fazla kronik stres belirtisi gösteren grup olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre maaşı ve imkanları düşük, güvencesizk işlerde çalışanların sağlıkları, işsizlerden daha kötü. İyi işlerde çalışanlarınsa sağlık durumlarının iyi olduğu saptandı.

‘Maddi açıdan zorluyor’

Araştırmayı yorumlayan ekonomi gazetesi Financial Times yazarı Sarah O’Connor, “Kötü bir iş, işsizlikten iyidir” diyen işsizlik politikaları eleştirerek bunları değişmesi gerektiğine değindi.

Yazar, çalışma saatleri ve maaşı değişken işlerde çalışanların geleceklerinin belirsiz olması nedeniyle maddi açıdan da zorlandığına dikkati çekti.