Araştırma: İşsizliği ‘önemli sorun’ olarak görenlerin sayısı yarı yarıya arttı

Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre işsizliği en önemli sorun olarak görenlerin sayısı yarı yarıya arttı.

Üniversitenin Türkiye Çalışmaları Merkezi, 26 kent merkezinde 1000’den fazla yetişkinle görüşerek 2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’nı hazırladı.

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Araştırmaya göre geçen yıl halkın yüzde 29’u en büyük sorun olarak terörü görüyor. Bu rakam önceki yıl yüzde 35 idi.

‘FETÖ’yü 2015’te yüzde 1,3’lük bir kesim sorun olarak görüyordu. Darbe girişiminin ardından bu oran önceki yıl yüzde 25 geçen yıl için yüzde 18 olarak ölçüldü.

İşsizlik ve hayat pahalılığı

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ‘işsizlik’ yanıtını verenler yüzde 10,5’ten yüzde 17’ye, ‘hayat pahalılığı’ yanıtını verenler ise yüzde 9,8’den yüzde 13,2’ye yükseldi.

Karadeniz ve İç Anadolu’da en önemli sorun olarak terör görülürken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde işsizlik en önemli sorun oldu. Araştırmaya göre hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların oranında ise artış görüldü. 2016’da ekonomi politikalarını başarılı bulanlar yüzde 38,7 iken, oran yüzde 47,7’ye yükseldi.

Halen Avrupa…

Hükümetin dış politikasını başarılı bulanların oranı önceki yıla göre yüzde 35,2’den yüzde 45,9’a yükseldi. Halkın Avrupa Birliği üyeliğini destekleme oranı 2014’te yüzde 71,4, 2015’te yüzde 65,1 ve 2016’da yüzde 45,7 olarak gözlemlenmişti. Üç yıl devam eden düşüş eğilimi, yükselişe geçti ve halkın Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 57,8 olarak gerçekleşti.

Benzer şekilde, Türk halkının yüzde 43,6’lık kesimi Türkiye’nin AB ile müzakerelere devam etmesini desteklerken; NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranı da yüzde 59,2 olarak tespit edildi.

Araştırmaya göre hükümetin Suriye politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 29,5’ten önceki yıl yüzde 32,3’e, geçen yıl da yüzde 38,5’e yükseldi.

Sınır ötesi operasyonlara destek yüzde 56,4, yabancı ülkelerde asker bulundurmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 48,1.

Ankaralılar işsizlikten dertli

Ankaralıların yüzde 73’ü en önemli sorun olarak işsizliği görüyor.

İzmir’de yüzde 90 oranında trafik, yüzde 83 oranında altyapı yetersizliği en önemli iki sorun olarak görülürken İstanbul’da yüzde 61 ile en önemli sorun trafik.

Önceki yıl yüzde 49,4’lük oranla en çok Cumhurbaşkanlığı kurumuna güvendiğini belirten halk, geçen yıl yüzde 62,3 oranında polis, yüzde 60,8 oranında ise jandarma yanıtını verdi.

Kurumlara duyulan güvenin genel olarak artış göstermesiyle oranlar yükseldi. Orduya duyulan güven de yüzde 47,4’ten yüzde 60’a çıktı ve üçüncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı ise geçen yıla göre yüzde 7’lik artış sağladı ve yüzde 56,5’lik oranla dördüncü en güvenilir kurum oldu.

En az güvenilen kurum ise yüzde 35’le yine medya oldu. Önceki yıl 15,1’de kalan medya, geçen yıl yüzde 20’lik bir kesimden güven kazansa da listede yukarılara çıkamadı.

Kültür ne durumda?

Araştırmaya göre ‘hiç gazete okumam’ diyenlerin oranı yüzde 37,1, ‘hiç kitap okumam‘ diyenlerin oranı yüzde 52,8’ken, ‘tiyatroya gitmem’ diyenlerin yüzde 69,9, ‘sinemaya gitmem’ diyenlerin oranı yüzde 37,6 olarak görülüyor.

Televizyon izleme sıklığına bakıldığında; ‘günde 5 saatten fazla’ diyenlerin oranı yüzde 10, ‘günde 3-5 saat arası’ diyenlerin oranı 31,5, ‘günde 1-3 arası’ diyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak görüldü. Sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına ayrılan sürelere bakıldığında ise; ‘5 saatten fazla’ diyenlerin oranı yüzde 3,5, ‘günde 3-5 saat arası’ diyenlerin oranı yüzde 17,3, ‘günde 1-3 arası’ diyenlerin oranı ise yüzde 47,7 olarak belirlendi.