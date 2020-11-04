Araştırma: İlkokul çocuklarıyla yaşayan yetişkinlerin Covid-19 riskinde artış yok

Britanya’da Oxford Üniversitesi’nin de dahil olduğu bir araştırmada küçük çocuklarla yaşamanın Covid-19 riskini artırmadığı görüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şubat ve ağustos ayları arasında 65 yaş altı 9 milyon yetişkinin verilerine bakan araştırmada çocukla yaşayanlarla çocuksuz evler karşılaştırıldı.

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18 yaş altındakilerle aynı evi paylaşmanın ağır hasta olma ya da Covid-19’dan ölme ihtimalini artırmadığı sonucuna varıldı.

London School of Hygiene and Tropical Medicine ve Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar küçük ya da ilkokul çağındaki çocuklarla yaşayan yetişkinlerin Covid-19 olma riskinde artış olmadığını gördü.

Hatta çocuksuz yaşayanlara göre Covid-19 nedeniyle ölme ihtimallerinin yüzde 25 daha az olduğu görüldü. Araştırmacılar bunu çocuk bakımı üstlenenlerin daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları olmasıyla ilişkiledirilebileceğini söyledi.

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Ortaokul ve lise çağındaki çocuklarla yaşayan yetişkinlerde ise küçük (yüzde 8) bir risk artışı gözlendi. Ancak bu grup için de hastaneye yatma riskinde artış görülmedi.

Bu grubun da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme riskinin yüzde 27 daha az olduğu ortaya çıktı ve bu da yine sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla ilişkilendirildi.

Araştırmanın odaklandığı dönemin bir kısmında okullar henüz kapatılmamışken 24 mart sonrasında az sayıda öğrenci okula gitmeye devam etti.

Araştırmacılar sigara kullanımı, sosyoekonomik yoksunluklar, etnik köken ve kronik sağlık sorunları gibi faktörleri de hesaba kattı.

Araştırmada çalışan Prof. Liam Smeeth şunları söyledi: “Çocukla yaşayan insanların genel olarak daha sağlıklı olduğunu, herhangi bir hastalıktan ölme olasılıklarının az da olsa daha düşük olduğunu biliyoruz. Covid-19’da da benzer bir durum gördük. Dolayısıyla okula giden çocuklar anlamında net bir zarar söz konusu değil.”