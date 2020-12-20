Araştırma: İlk insanlar soğuğa ve kıtlığa direnmek için kış uykusuna yatmış olabilir

Bilim insanları, fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, ilk insanların, soğuk hava ve gıda sıkıntısına direnebilmek için kış uykusuna yatmış olabileceği kanısına vardı.

Fotoğraf: thenaturalhistorian.com

İspanya’nın kuzeyindeki Sima de los Huesos adlı mağaradaki kazı çalışmalarında geçmişi günümüzden 400 bin yıl öncesine kadar dayanan binlerce diş ve kemik günışığına çıkarıldı.

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İnsanın Avrupa’da geçirdiği evrime ışık tutan çalışmalarda elde edilen fosillerin incelenmesi sonucunda kemiklerde, kış uykusuna yatan hayvanlardakine benzer hasar ve lezyon izlerine rastlandı.

Kazı ekibinin başındaki İspanyol bilim insanı Juan-Luis Arsuaga ve Yunanistan’daki Trakya Demokritus Üniversitesi’nden Antonis Bartsiokas araştırma sonuçlarını ‘L’Anthropologie’ adlı bilimsel yayın organında kaleme aldı.

Sonuçları içeren makalede, binlerce yıl önce yaşayan insanların kemik gelişiminin aylarca durduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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İkili şu değerlendirmeyi yaptı: “Kış aylarında aşırı soğukta ve sınırlı gıdayla ayakta durabilmek için insanların da kış uykusuna yattığını düşünüyoruz. Ancak bu durum Sima’daki gibi soğukta yaşasalar da Eskimolar ve Samiler için geçerli değil. Onlar yağlı balık ve Ren geyiğine sahipti ve bu nedenle kış uykusuna ihtiyaç duymuyordu.”