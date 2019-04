Araştırma: İklim değişikliği ülkeler arası adaletsizliği artırdı, fakiri fakirleştirdi

Küresel ısınmanın serin ve zengin ülkeleri daha da zenginleştirdiği, sıcak ve fakir ülkelerdeki büyümeyi ise aşağı çekerek ülkeler arası ekonomik adaletsizliği son 50 yılda dörtte bir oranında artırdığı ortaya koyuldu.

Fotoğraf: Reuters

İklim Haber’e göreStandford Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın başyazarı Noah Diffenbaugh, çalışmanın dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunun küresel ısınma olmasaydı şu an olduklarından daha zengin olacaklarını belirlediğini belirtti.

1961 – 2010 yılları arasındaki dönemi inceleyen çalışma, geçtiğimiz pazartesi günü Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı. Araştırmada Stanford’da görevli Marshall Burke de ortak yazar olarak yer aldı.

Çalışmada, ülkeler arasında genel gelir eşitsizliğinin son 10 yıl içerisinde düştüğü, ancak iklim değişikliği olmadan bu aralığın daha da hızlı daralabileceği tespit edildi.

Burke ve ortak yazarlar, daha önce 165 ülkenin sıcaklık değişimlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için yıllık sıcaklık ve milli gelir ölçümlerinin kayıtlarına bakmıştı.

Burke, “Tarihsel veriler, havanın ne sıcak ne de çok soğuk olmadığı durumlarda mahsullerin daha üretken, insanların daha sağlıklı ve işte daha üretken olduğumuzu açıkça gösteriyor” diyor.

Yeni çalışmada, araştırmacılar önceki çalışmalarını dünya çapında geliştirilen 20’den fazla iklim modelinin verileriyle birleştirdi. Araştırmacılar, modellerin her bir ülkenin dönem boyunca ne kadar ısındığını belirlemek için kullandıkları binlerce simülasyonun ardından, sıcaklıkların artmadığı durumda ülkenin ekonomik çıktısının ne olacağını tespit ettiklerini belirtti.

Burke, ABD’nin de dahil olduğu orta enlemlerde, büyük bir etki görmediklerini, ancak gelecekte büyük miktarda ısınma olursa bunun değişebileceğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “En büyük ekonomilerden birkaçı, ekonomik üretim için mükemmel sıcaklığa yakın. Küresel ısınma onları tepeden aşağıya atmadı, birçok durumda onları tepeye doğru itti. Fakat gelecekteki büyük miktarda ısınma, onları optimum sıcaklıktan daha ileriye götürecek.”

Yoksul ülkeler zengin ülkelerin enerji tüketiminden ciddi zarar görüyor

Diffenbaugh, çalışmanın aynı zamanda tarihsel seragazı katkılarına göre her bir ülkenin küresel ısınmadan ekonomik olarak ne kadar etkilendiğini incelediğini de belirtti ve ekledi: “Sonuçlarımız, fosil yakıt kullanımının doğrudan yararlarının eşit olarak paylaşılmamasına ek olarak, birçok yoksul ülkenin, zengin ülkelerin enerji tüketiminden kaynaklanan ısınmadan ciddi şekilde zarar gördüğünü gösteriyor.”

Kişi başına gelire göre ülkelerin ‘ekonomik büyümelerinin ne olabileceği ile 2010 yılında gerçekte nerede oldukları arasındaki farka’ ilişkin bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir:

Isınma dolayısıyla ekonomileri zarar gören ülkeler

Sudan (nüfus 41 milyon): -%36

Hindistan (nüfus 1.3 milyar): -%31

Nijerya (nüfus 191 milyon): -%29

Endonezya (nüfus 264 milyon): -%27

Brezilya (nüfus 209 milyon): -%25

Isınmanın yardım ettiği ülkeler

Norveç (nüfus 5 milyon): +%34

Kanada (nüfus 37 milyon): +%32

İsveç (nüfus 10 milyon): +%25

İngiltere (nüfus 66 milyon): +%9.5

Fransa (nüfus 67 milyon): +%4.8

En büyük üç ekonomi

ABD(nüfus 327 milyon): -%0.2

Çin (nüfus 1,4 milyar): -%1.4

Japonya (nüfus 127 milyon): -%1.1