Araştırma: HPV aşısı, rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 90 azalttı

Yeni bir araştırma, cinsel yolla bulaşan human papilomavirus (HPV) virüsüne karşı korunma amaçlı yapılan aşının rahim ağzı (servikal) kanserinde ciddi bir düşüş sağladığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Birleşmiş Milletler

BBC’de yer alan habere göre İskoç araştırmacılar 10 yıl önce başlayan aşı programının rahim ağzı kanserine dönüşebilecek vakaları yüzde 90 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

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Medikal yayın BMJ’de sonuçları yayınlanan araştırmaya göre İskoçya’daki HPV aşı programı uzmanların beklentilerinin de ötesinde bir fayda sağladı.

Strathclyde, Edinburgh, Aberdeen ve Glasgow Caledonian üniversitelerinden akademisyenlerin birlikte yaptığı araştırmada 140 bin kadının aşılanma verileri ve görüntüleme sonuçları incelendi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre 2018’de 570 bin yeni rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahim ağzı kanseri böylelikle meme kanseri, kolon ve akciğer kanserinden sonra kadınlarda en sık rastlanan dördüncü kanser tipi oldu.

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Türkiye Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin HPV aşılarına ilişkin bilgilendirmesine göre, halen etkinliği bilinen iki ayrı firmaya ait HPV aşısı var. Büyük özel sağlık sigortaları dışında geri ödeme kurumları tarafından aşının ücreti ödenmiyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Gültekin’in HPV aşılarıyla ilgili sunumundaki verilere göre, dünyada her yıl 527 bin 100 kadının HPV’ye bağlı kanser olduğu, erkeklerde ise bu rakamın 33 bin 800 olduğu belirtiliyor.