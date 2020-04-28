Her dört kişiden üçü ‘corona’ sonrası hayatında radikal değişiklik bekliyor

Toplumun yüzde 42’si salgının altı aydan daha uzun sürede kontrol altına alınabileceğini bekliyor. Bu oran bir önceki dönem yüzde 39’du. Her dört kişiden üçü ise salgının sona ermeyeceğini, ancak kontrol altına alınacağını ve bu şekilde hayata devam edilceğini düşünüyor. Bir önceki döneme bakıldığında bu görüşün 12 puan arttığı görülüyor.

Fotoğraf: DHA

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’na göre, toplumun yüzde 74’ü salgın sonrası hayatlarının radikal şekilde değişeceğini düşünüyor.

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2018 yılından beri Türkiye’nin en büyük sorunu ‘ekonomi’ olarak görülürken, salgının başladığı mart ayından beri corona ilk sırada.

Araştırmaya göre salgının ilk haftası, salgının birkaç ay içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı yüzde 45 iken, altı aydan uzun süreceğini düşünen kesimin oranı yüzde 24’tü. Haftalar ilerledikçe salgının birkaç aya kadar biteceğini düşünenler yüzde 35’e gerilerken, altı aydan uzun süreceğine inananların oranı yüzde 42’ye yükseldi.

Dünyada da salgının yazın sona ereceği inancı azalıyor

Ipsos tarafından dünyanın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalarda da benzer şekilde yaz aylarından önce veya yaz mevsimi içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı azalırken sonbaharda veya yıl sonuna doğru sona ereceğini düşünenlerin oranı yükseliyor.

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Rapora göre insanların dörtte üçüne yakın bir kısmı, ‘salgın bitti’ açıklaması yapılsa dahi bunun salgının tamamen bitmediği, ancak kontrol altına alındığı anlamına geleceğine inanıyor. Bu nedenle bazı önlemlerin hayatımızda kalmaya devam edeceği düşüncesi hakim. Araştırmada bu sonucun ‘insanların birey olarak da bir süre daha, belki kesin tedavi/aşı bulunana dek önlem almaya devam edeceklerinin bir göstergesi’ olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre salgın bitse dahi hayatımızda radikal etkiler, değişimler bırakacağını gösteriyor. Salgının yarattığı sağlık tehdidi ve tüm bu yaşananların sebep olduğu ekonomik krizin hayatlarımızda önemli değişikliklere yol açacağını düşünenlerin oranı haftalar ilerledikçe de artıyor.