Araştırma: HDP’ye en mesafeli seçmenler hangi partide?

MetroPOLL araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, 5 bin 133 kişinin katılımıyla şubat ayında yapılan ‘Kararsızlar’ araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabından yayınladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Araştırma kapsamında, “Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı? Varsa hangisi?” diye soruldu.

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Buna göre AKP’lilerin yüzde 30.9’u CHP’ye, yüzde 38.5’i ise kesinlikle HDP’ye oy vermeyeceğini söyledi.

CHP’lilerin yüzde 60.4’ü, HDP’lilerin yüzde 64’i, İYİ Partililerin yüzde 47.8’i, Saadet Partililerin ise yüzde 19.7’yi AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini dile getirdi.

CHP’lilerin yüzde 14.3’ü, İYİ Partililerin ise yüzde 26.8’i HDP’ye oy vermiyor. HDP’ye en mesafeli seçmenler sırasıyla MHP, Saadet Partisi, AKP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve CHP seçmeni.