Araştırma: Hayvan ve bitkilerde yüksek dozda antidepresan ve ağrı kesici tespit edildi

Avustralya’da yürütülen bir araştırmanın verilerine göre atık ilaçlardaki kimyasallar kanalizasyon sistemlerinden geçerek doğaya ulaşıyor. Böylece, söz konusu habitatta yaşayan bitki, böcek ve o böceklerle beslenen hayvanlar ‘ağır zehir’e maruz kalıyor.

Euronews’ün haberine göre Avustralya’nın altı nehrinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda Melbourne şehri civarında yaşayan hayvanlarda yüksek dozda antidepresan ve ağrı kesici çıktı. Bu iki kimyasalın yanısıra başka ilaçlarda kullanılan aktif maddeler de görüldü.

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Yeterli filtreleme sisteminin olmadığı yerlerde bu kimyasalların çok daha yüksek seviyelerde doğal yaşamı etkilediği raporlandı.

Dünyanın her yerinde durum benzer

Söz konusu araştırmayı gerçekleştiren Cary Ekoloji Bilimleri Enstitüsü’nde görevli akuatik ekolojist Emma Rossi, “Biz bu araştırmaları Avustralya’da yürütüyoruz ancak dünyanın diğer ülkelerinde durumun farklı olduğunu düşünmek için hiçbir neden yok” dedi. Rossi, ilaç kullanıldıktan sonra tuvalete gidilmesi ya da tarihi geçen ilaçların ayrıştırılmaması halinde benzer durumun oluşmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

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Rossi’nin çalışmasında örümcek, sinek ve suda yüzen böcek türleriyle bunlarla beslenen bitki ve hayvanlarda toplam 98 farklı medikal kimyasala bakıldı ve 69’unun bu canlılarda bulunduğu tespit edildi.

Ecza deposu gibi

Araştırmaya göre hayvanlarda en yoğun olarak bulunan maddeler şöyle: Sentetik ağrıkesici tramadol ve codeine, antimantar ilacı fluconazole, yüksek tansiyon ilacı metoprolol ve antidepresan ilacı olan clomipramine.

Araştırmada ayrıca yoğun olmasa da farklı antibiyotikler, yüksek kolestrol ilaçları, epilepsi, ülser ve kalp ilaçlarına ait maddelere de rastlandığı da belirtildi.