Araştırma: Hangi meslekler içki tüketimine daha çok meyilli?

Liverpool Üniversitesi’nin araştırması fazla içki tüketimine daha meyilli olan meslekleri ortaya koydu.

Fotoğraf: Pixabay

Britanya’da 40-69 yaş aralığındaki insanların incelendiği araştırmada imalat ve inşaat endüstrilerinde çalışan nitelikli işçilerin içki tüketmeye daha meyilli olduğu sonucuna ulaşıldı.

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Buna karşılık öğretmenlik ve din insanı gibi mesleklerin ağır içici olmaya daha az meyilli olduğu görüldü.

Araştırmaya göre bar sahipleri ve işletmecileinin neredeyse üç kat daha fazla ağır içici olma ihtimali var.

Ağır içici olma ihtimali en düşük olan meslek grupları din insanları, fizikçiler, jeologlar, meteorologlar ve sağlık çalışanları olarak sıralandı.

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Araştırmacılar 100 binin üzerinde yetişkinin 2006-2010 yılları arasında haftalık ya da aylık içki tüketimlerini analiz etti.

17 bin 907 kişi ağır içiçi olarak kategorize edildi.

Araştırmacılar bulgularının, halk sağlığına yönelik politikaların belirlenmesi ve içki tüketimin azaltılmasında meslek temelli uygulamalar için kullanılabileceğini belirtti.