Araştırma: Halkın yüzde 40’ı F-35’le S-400’ü bilmiyor

Türkiye’de halkın yüzde 38.5’inin son aylarda ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 füzelerinin ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’ adlı çalışmasına göre, benzer durum Türkiye’nin üretim sürecinde yer aldığı ve S-400’leri alması halinde ABD tarafından uygulanacağı söylenen yaptırımlar kapsamındaki F-35 savaş uçakları için de geçerli. Halkın yüzde 41.6 F-35’lerin ne olduğunu bilmezken, yüzde 60.7 de S-400’lerin NATO uyumlu alternatifi olan ABD yapımı Patriot hakkında bilgi sahibi değil.

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Öte yandan, çalışmaya göre Rusya’dan S-400 alınmasını destekleyenlerin oranı yüzde 44 iken alınmamasını isteyenlerin oranı yüzde 24.9.

En önemli mesele ABD ile ilişkiler

Türkiye’nin her bölgesinden toplamda 26 ilde 1000 kişi ile yapılan görüşmelere göre, dış politikadaki en önemli mesele yüzde 20.6 ile ABD ilişkileri. ‘Sınır ötesi terör ile mücadele’de oran yüzde 18.3 iken, ‘Suriye’deki iç savaş’ yüzde 12. ‘Suriye’deki PYD/YPG varlığı’ ise yüzde 10.5.

Gelecek 10 yıl

Araştırmaya göre toplumun gelecek 10 yıldaki en büyük endişesi yüzde 60’lık bir oranla ‘sınırı aşan terörizm’. ‘Suriye’deki iç savaş’ yüzde 51.4 iken, ‘Ortadoğu’daki silahlı çatışmalar’ yüzde 45.8.

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En büyük tehdit ABD, Rusya 12’nci

Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan ülke sorusuna verilen cevaplarda ilk sırayı yüzde 81.3’le ABD alırken, onu yüzde 70.8’le İsrail takip ediyor. Fransa’nın yüzde 65 ile üçüncü olduğu ankette Rusya yüzde 44.2 ile 12’nci.

Türk halkı ABD’yi yüzde 39.4 oranında ‘güvenilmez ülke’ olarak görürken, ‘sömürgeci ülke’ diyenlerin oranı yüzde 22.6, ‘düşman ülke’ diyenlerin oranı ise yüzde 13. ABD’yi ‘dost ve müttefik ülke’ olarak görenlerin oranı ise yüzde 2.2.

Sınır ötesi operasyonlara destek yarı yarıya

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına destek yüzde 51.4 olurken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 32.2. Bir fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.4. Bu konuda 2017 yılında destek oranı yüzde 56.4 olurken, 2018 yılında bu oran yüzde 45.1’e düşmüş. Sınır ötesi operasyonlara destek oranı yüzde 63.6 ile en fazla AKP seçmeninden gelirken, en az destek yüzde 29.7 ile HDP seçmeninden geliyor.

Hükümet dış politikada başarısız

Araştırmaya göre hükümeti dış politikada başarılı bulanların oranı yüzde 29.7 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 38.8. Başarılı bulma oranı yüzde 23.8 olan 2015 yılından beri en düşük seviyede. AKP seçmeninin yüzde 13.8’i hükümeti dış politikada başarısız buluyor. Bu oran 2016 yılından beri en yüksek değerde.

Avrupa Birliği’ne destek büyük

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girmesini destekliyor musunuz” sorusuna yüzde 61.1 ile ‘evet’ cevabı verilirken, bu oran son altı yılın en yüksek oranı. AB’ye üyelikte en az destek yüzde 53.5 ile HDP seçmeninden geliyor.

AB’ye üye olma isteği yüzde 61.1 olduğu halde AB’ye üye olunabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32. AB üyeliği için öngörülen zaman ise 5-10 yıl arası. Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 64.5.

Suriye politikasında tarafsız kalınmalı

“Türkiye’nin Suriye politikası nasıl olmalı” sorusuna en çok verilen yanıt yüzde 42.1 ile ‘tarafsız kalmalı, herhangi bir müdahalede bulunmamalı’ olurken, ‘sadece sığınmacılara yardımcı olmalıdır’ diyenler ise yüzde 13.3.

Suriyeli sığınmacılardan memnun olma oranı ise yüzde 7.4 olurken, halkın yüzde 67.7’si bundan memnun değil.