Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Halkın yüzde 40’ı F-35’le S-400’ü bilmiyor

Türkiye’de halkın yüzde 38.5’inin son aylarda ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 füzelerinin ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’ adlı çalışmasına göre, benzer durum Türkiye’nin üretim sürecinde yer aldığı ve S-400’leri alması halinde ABD tarafından uygulanacağı söylenen yaptırımlar kapsamındaki F-35 savaş uçakları için de geçerli. Halkın yüzde 41.6 F-35’lerin ne olduğunu bilmezken, yüzde 60.7 de S-400’lerin NATO uyumlu alternatifi olan ABD yapımı Patriot hakkında bilgi sahibi değil.

Reklam

Öte yandan, çalışmaya göre Rusya’dan S-400 alınmasını destekleyenlerin oranı yüzde 44 iken alınmamasını isteyenlerin oranı yüzde 24.9.

En önemli mesele ABD ile ilişkiler

Türkiye’nin her bölgesinden toplamda 26 ilde 1000 kişi ile yapılan görüşmelere göre, dış politikadaki en önemli mesele yüzde 20.6 ile ABD ilişkileri. ‘Sınır ötesi terör ile mücadele’de oran yüzde 18.3 iken, ‘Suriye’deki iç savaş’ yüzde 12. ‘Suriye’deki PYD/YPG varlığı’ ise yüzde 10.5.

Gelecek 10 yıl

Araştırmaya göre toplumun gelecek 10 yıldaki en büyük endişesi yüzde 60’lık bir oranla ‘sınırı aşan terörizm’. ‘Suriye’deki iç savaş’ yüzde 51.4 iken, ‘Ortadoğu’daki silahlı çatışmalar’ yüzde 45.8.

Reklam

En büyük tehdit ABD, Rusya 12’nci

Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan ülke sorusuna verilen cevaplarda ilk sırayı yüzde 81.3’le ABD alırken, onu yüzde 70.8’le İsrail takip ediyor. Fransa’nın yüzde 65 ile üçüncü olduğu ankette Rusya yüzde 44.2 ile 12’nci.

Türk halkı ABD’yi yüzde 39.4 oranında ‘güvenilmez ülke’ olarak görürken, ‘sömürgeci ülke’ diyenlerin oranı yüzde 22.6, ‘düşman ülke’ diyenlerin oranı ise yüzde 13. ABD’yi ‘dost ve müttefik ülke’ olarak görenlerin oranı ise yüzde 2.2.

Sınır ötesi operasyonlara destek yarı yarıya

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına destek yüzde 51.4 olurken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 32.2. Bir fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.4. Bu konuda 2017 yılında destek oranı yüzde 56.4 olurken, 2018 yılında bu oran yüzde 45.1’e düşmüş. Sınır ötesi operasyonlara destek oranı yüzde 63.6 ile en fazla AKP seçmeninden gelirken, en az destek yüzde 29.7 ile HDP seçmeninden geliyor.

Hükümet dış politikada başarısız

Araştırmaya göre hükümeti dış politikada başarılı bulanların oranı yüzde 29.7 olurken, başarısız bulanların oranı yüzde 38.8. Başarılı bulma oranı yüzde 23.8 olan 2015 yılından beri en düşük seviyede. AKP seçmeninin yüzde 13.8’i hükümeti dış politikada başarısız buluyor. Bu oran 2016 yılından beri en yüksek değerde.

Avrupa Birliği’ne destek büyük

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girmesini destekliyor musunuz” sorusuna yüzde 61.1 ile ‘evet’ cevabı verilirken, bu oran son altı yılın en yüksek oranı. AB’ye üyelikte en az destek yüzde 53.5 ile HDP seçmeninden geliyor.

AB’ye üye olma isteği yüzde 61.1 olduğu halde AB’ye üye olunabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32. AB üyeliği için öngörülen zaman ise 5-10 yıl arası. Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 64.5.

Suriye politikasında tarafsız kalınmalı

“Türkiye’nin Suriye politikası nasıl olmalı” sorusuna en çok verilen yanıt yüzde 42.1 ile ‘tarafsız kalmalı, herhangi bir müdahalede bulunmamalı’ olurken, ‘sadece sığınmacılara yardımcı olmalıdır’ diyenler ise yüzde 13.3.

Suriyeli sığınmacılardan memnun olma oranı ise yüzde 7.4 olurken, halkın yüzde 67.7’si bundan memnun değil.

Başbuğ: F-35 bilgileri S-400’lere yüklenirse, radara yakalanmama özelliğini öldürür

Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler ‘aktif şekilde’ kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler haftaya geliyor

Çavuşoğlu: Trump’la ilgili çok iyimser olmaya gerek yok

Erdoğan: ABD’nin F-35 uçaklarını vermemesi gasp olur

‘Barış konuşlanması’nın detayları ortaya çıktı: S-400’ler Akıncı Üssü’ne

S-400’lere ‘barış konuşlanması’: NATO radarına bağlanmayacak

ABD’li yetkililer Trump’a rağmen Türkiye’ye yaptırımda kararlı: Değişen bir şey yok

S-400’lere komutan atandı: Görev yeri Ankara

Trump ve Erdoğan’a S-400 tepkisi: Sonuçları olacaktır

ABD’li senatör: Trump’ın Erdoğan’a ‘yaptırım uygulanmayacak’ dediği şüpheli

ABD’li senatör İstanbul’daydı: S-400’leri çözüp ticaret anlaşmasına bakalım

Erdoğan: S-400’leri 10 gün içinde teslim alacağız

Türkiye Obama döneminde Patriot’ı neden alamadı ve S-400’e yöneldi?

Trump adım adım S-400 krizini anlattı: Berbat bir durum ama Erdoğan suçsuz

Trump Erdoğan’ın fikrini değiştirememiş: S-400’ler teslimat sürecinde

S-400 zirvesi: Erdoğan da Trump’a endişelerini iletti

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump zirvesine: Başkan S-400’e ilişkin endişesini dile getirdi

Trump ile Erdoğan’dan S-400 zirvesi: ‘Karışık bir konu, farklı çözümler arıyoruz’

S-400’leri beklerken: Kaç tane alıyoruz, maliyeti ne?

CHP’li Çeviköz: Anlaşmaya göre Erdoğan F-35’leri mahkemeye taşıyamaz

Büyükelçiden yaptırımların ertelenmesi için ABD Kongresi’ne mektup

Erdoğan’a göre hem S-400’ler hem de Trump temmuzda Türkiye’ye gelebilir

Çavuşoğlu: S-400’ü zaten aldık, teslimat tarihini konuşuyoruz

Erdoğan: S-400’lerin teslimatı temmuzun ilk 15 gününde

Bakan açıkladı: Trump’ın ziyaretinin kesin tarihi henüz belli değil

Bloomberg: Trump Türkiye’ye karşı üç yaptırım paketini değerlendiriyor

Ankara’dan ABD’nin S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt: Üsluptan rahatsız olduk

ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

İsrail: S-400 krizi bize yarayacak, F-35 programındaki payımız artacak

Erdoğan’ın ‘S-400’de işi bitirdik’ demesinin etkisiyle kur yükselişte

Erdoğan’dan flaş nokta: S-400’ü aldık, iş bitmiştir

Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna henüz yanıt yazmadı

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir

ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

Kremlin de ses verdi: S-400 bitmiş bir anlaşma

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

ABD Kongresi artık Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyor: İki S-400 tasarısı daha

Reuters: Türkiye, ABD’nin S-400’leri erteleme önerisini kabul etmedi

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Pentagon: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatabilir

Çavuşoğlu: Türkiye Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamaz

ABD F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını durdurdu

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

SON HABERLER

Heineken’i kaçıran mafya babasına müebbet hapis

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Heineken’in sahibi Freddy Heineken’in kitap ve filmlere konu olan kaçırılması suçundan da hüküm giymiş Hollandalı mafya babası Willem Holleeder 2000-2015 yılları arasındaki cinayetler nedeniyle müebbet hapse çarptırıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...