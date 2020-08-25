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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: ‘Güvenli miktar’ yok; hamile kadınlar kafein tüketmemeli

Hamilelikte kafein tüketimi üzerine yapılan bir araştırma ‘belli bir miktara kadar tüketimin bebeğe zarar vermeyeceği’ tavsiyesinin doğru olmadığını, tamamen kesilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

‘British Medical Journal – Evidence-Based Medicine’da yayınlanan araştırmaya göre hamilelikte kafein tüketimiyle olumsuz gebelik sonuçları arasında bağ var.

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Kafein, düşük, ölü doğum, çocukluk çağı akut lenfloblastik lösemi, düşük kilolu doğum ve çocukluk obezitesi riskini artırıyor.

İzlanda’daki Reykjavik Üniversitesi’nden Prof. Jack James’in yürüttüğü çalışma 1200’ün üstünde araştırmanın analiz edilmesiyle oluşturuldu.

James her dokuz araştırmanın sekizinin kafeinle düşük yapma arasında büyük ölçüde bağ olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Bazılarında kafein tüketiminin riski üçte bir oranında artırdığı belirtilirken, bazılarında her bardak kahvede riskin yükseldiği vurgulandı.

Ölü doğumla ilgili yapılan her beş araştırmanın dördünde ise riskin kafein tüketimine bağlı olarak arttığı bildirildi.

Yüksek dozda tüketen kadınlarda bu riskin beş kat arttığı görüldü.

10 çalışmanın yedisinde ise düşük kiloda doğumla bağı olduğu yazıldı.

James hamilelikte kafein tüketimiyle ilgili tıbbi tavsiyelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda ortaya çıkan kanıtların bütünü değerlendirildiğinde, hamile kadınların kafeinden uzak durmalarının tavsiye edilmesini desteklediğini belirtti.

ABD, Britanya ve Avrupa Birliği’nde sağlık yetkilileri hamilelikte 200 miligrama (yaklaşık iki fincan kahve) kadar kahve tüketiminin güvenli olduğunu belirtiyor.

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