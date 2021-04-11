Araştırma: Güney Afrika varyantı BioNTech aşısının sağladığı korumadan kaçabilir

Henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş İsrail’deki bir araştırmaya göre Güney Afrika’da keşfedilen ‘corona’ varyantı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in Covid-19 aşısının sağladığı korumadan bir dereceye kadar kaçabilir.

Fotoğraf: Reuters

Cumartesi günü yayınlanan çalışma, bir veya iki doz aşı aldıktan 14 gün veya daha uzun süre sonra Covid-19 testi pozitif çıkan yaklaşık 400 kişiyi, aynı sayıda aşılanmamış hastayla karşılaştırdı.

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Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail’in en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Clalit tarafından yapılan araştırmaya göre Güney Afrika varyantı B.1.351’in, incelenen tüm Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu bulundu.

Bunun yanında iki doz aşı almış hastalar arasında varyantın yaygınlık oranı aşılanmayanlara göre yaklaşık sekiz kat daha yüksek olduğu tespit edildi: Yüzde 5.4’e karşı yüzde 0.7.

Araştırmacılar, aşının, orijinal corona virüs ve İsrail’deki neredeyse tüm vakaları kapsayan Britanya varyantıyla karşılaştırıldığında Güney Afrika varyantına karşı daha az etkili olduğunu aktardı.

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Tel Aviv Üniversitesi’nden Adi Stern, şunları kaydetti: “Aşılanmamış gruba kıyasla, iki doz aşılanan insanlar arasında Güney Afrika varyantının orantısız şekilde daha yüksek olduğunu bulduk. Bu, Güney Afrika varyantının aşının korumasını bir dereceye kadar kırabileceği anlamına geliyor.”

Araştırmacılar, İsrail’de nadir görülmesi nedeniyle, Güney Afrika varyantıyla enfekte olan insanların yalnızca küçük bir örneklem grubunu oluşturduğunun da altını çizdi.

Ayrıca araştırma, genel enfeksiyon oranlarına değil, yalnızca Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilere baktığı için herhangi bir varyanta karşı genel aşı etkinliği çıkarmanın amaçlanmadığı ifade edildi.

‘Gerekirse aşı modifiye edilebilir’

Pfizer, çalışmayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Pfizer ve BioNTech, 1 Nisan’da, aşılarının Covid-19’u önlemede -altı aya kadar aşılanmış katılımcıları içeren güncellenmiş verilere atıfta bulunarak- yaklaşık yüzde 91 etkili olduğunu söylemişti.

Pfizer ve BioNTech, ‘güçlendirici olması için’ aşılarının üçüncü bir dozunu test ettiklerini ve ‘gerekirse yeni varyantlar için aşıyı modifiye edebileceklerini’ bildirdiler.

Şirketler, Güney Afrika varyantı ile ilgili olarak, B.1.351’in yaygın olduğu Güney Afrika’daki 800 gönüllü arasında, tümü plasebo alan katılımcılar arasında meydana gelen dokuz Covid-19 vakası olduğunu aktardı.

Bu dokuz vakadan altısı, Güney Afrika varyantıyla enfekte olan kişiler arasındaydı.