Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma görevlisi, Kuran’la alay ettiği iddiasıyla açığa alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) C.G. isimli araştırma görevlisi, Kuran’la alay ettiği iddiasıyla açığa alındı.

Fotoğraf: @menderesedutr

C.G.’nin Facebook hesabından Kuran ayetleriyle ilgili alaycı bir paylaşım yaptığı iddia edildi. Paylaşımı gördüğünü öne süren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise araştırma görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Reklam

İdari soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.

Araştırma görevlisi hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen rektör Bircan, söz konusu paylaşımla ilgili şunları söyledi: “Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir.”

Reklam

SON HABERLER

Dayakçılar kendini nasıl savunur?

Herkes başa alınan tek darbenin bile hayati önemde sonuçları olabileceğini biliyor. Buna rağmen Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın, “Muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu ‘iyi’ olarak nitelemiş ve sadece yedi günlük bir rapor düzenlemiştir” diyerek olayı önemsizleştirmeye çalışıyor. Kural cenahından yapılan her açıklama hadiseyi daha da çirkinleştiriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...