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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı kaldırıldı.

Fotoğraf: istanbul.edu.tr

AA’nın haberine göre, ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili mevzuatın bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Şartlar

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ‘en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak’ veya ‘lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olma’ şartı aranacak. Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ‘en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma’ ya da ‘lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmaları’ gerekecek.

Tezsiz yüksek lisans için geçici madde

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları ise yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlendi. 14 Mart 2016’dan önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9 Kasım 2018’den önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının ‘en az tezli yüksek lisans mezunu olmak’ şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında bugünkü düzenlemedeki özel şartları düzenleyen ilgili hükümler uygulanmayacak. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının, öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süreyle ataması yapılacak. Bu kapsamda atananların, atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şart olacak. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmayacak.

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