Araştırma: Google yapay zeka sistemi meme kanseri tespitini iyileştirebilir

ABD ve Britanya’daki araştırmacılar, Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka sisteminin, meme kanserinin mamogram taramasına dayalı meme tespitinde uzman radyologlar kadar iyi olduğunu ve hatalı tanıların azaltılması konusunda umut vadettiğini bildirdi.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma, yapay zekanın meme kanseri tanı taramasında sonuçları iyileştirme potansiyeli taşıdığını gösteren son çalışma oldu.

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Radyologlar, Amerikan Kanser Derneği verilerine göre mamogramlardaki meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 20’sini tespit edemiyor. Ayrıca 10 yıl boyunca kanser taraması yaptıran kadınlardan en az yarısı testlerde ‘yalancı pozitif’ olarak nitelenen sonuçlarla karşılaşıyor.

Araştırmayı yürütenlerden Chicago Northwestern Medicine’da görevli Mozziyar Etemadi’nin verdiği bilgiye göre eylül ayında Google Health ile birleşen Google DeepMind yapay zeka birimi ile geliştirilen çalışmanın bulguları, meme kanserinin erken saptanma olasılığında önemli aşama kaydedildiğini gösteriyor.

Imperial College London ve Britanya’nın sosyal güvenlik sisteminde görevli araştırmacıların da aralarında bulunduğu ekip, yapay zeka sistemini on binlerce mamogramda meme kanserlerini tanımlayacak şekilde eğitti.

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Araştırma ekibi daha sonra sistemin kanser tanısı performansını İngiltere’den gelen 25 bin 856 ve ABD’den gelen 3 bin 97 mamogramın sonuçlarıyla karşılaştırdı.

Çalışma, yapay zekanın uzman radyologlara benzer doğruluk derecesiyle kanseri tespit ettiğini gösterirken, ‘yalancı pozitif’ sonuçların sayısını ABD’den gelen mamogramlara kıyasla yüzde 5.7 ve Britanya’dan gelenlere kıyasla yüzde 1.2 azalttı.

Yapay zeka ayrıca, mamogramların hatalı şekilde ‘sorunsuz‘ olarak sınıflandırıldığı ‘yalancı negatif’lerin sayısını ABD grubunda yüzde 9.4 ve Britanya grubunda yüzde 2.7 azalttı.

Araştırmacılar buna ek olarak yapay zekanın kanser tanısı koyma performansını altı radyoloğunkiyle karşılaştırdı. Yapay zeka sistemi daha hassas tanı konulmasında radyologlardan daha iyi performans gösterdi.

Mamogramlardan kanser tespiti yapılırken bilgisayarlar yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kullanılan bilgisayarlar radyologların görebildiği tip belirtilerin tespiti alanında becerilere sahip. Yapay zeka sistemleri ise binlerce mamogramı tarayıp insanların alışık olmadığı şekillerin kanser olup olmadığını öğrenebiliyor.

Meme kanseri dünya genelinde her sekiz kadından birinde görülüyor.