Araştırma: Girişimci şirketlerde kadın maaş ortalaması yüzde 25 düşük

Girişimci şirketlerin çalışanlarına sunduğu ücret ve yan haklarla ilgili yapılan araştırmaya göre ‘tüm rollerin yüzde 65’inde‘ kadın çalışan maaş ortalaması, erkek çalışan maaş ortalamasından yüzde 25 düşük.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma Endeavor Türkiye ve Talentmelon işbirliğiyle yürütüldü.

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Aynı departman ve düzeydeki rollerin yüzde 35’inde ise kadın çalışanların maaş ortalaması erkeklerin maaş ortalamasından yüzde 12 yüksek.

Yönetim seviyesindeki 129 farklı rolde, çalışan kadın sayısı 28, bu rakam toplamın yüzde 21’ine denk geliyor.

Raporlanan 25 adet C seviye rolden, yalnızca üç ü kadınlara ait.

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Kadınların tüm rollerdeki oranı ise yüzde 38.