Araştırma: Gençlerin ve çocukların yarısı, selfie’si beğenilmeyince kötü hissediyor

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Sosyal medyanın çocuklar ve gençlerde kaygıya neden olduğu bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere merkezli Ditch the Label, 10-20 yaşlarındaki 10 bin çocuk ve gençle görüşerek sosyal medya araştırması yaptı.

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Araştırma katılanların yüzde 35’i, özgüvenleriyle takipçi sayılarını denk tutarken, yüzde 40’ı selfie’lerinin beğenilmemesi durumunda kötü hissettiklerini kaydetti.

Yine görüşülen her üç kişiden biri, internette görünüşlerinden dolayı istismar ve zorbalığa uğramaktan korkuyor.

‘Kurgu’ yaşam

Çocuk ve gençlerin yarısı sosyal medyada hayatlarına dair kötü gelişmelerden bahsetmediğini anlatırken, yaşamlarını ‘kurgu’yla sunduklarını ifade ediyor.

Yine görüşlerine başvurulanların yüzde 70’i internette başka birine karşı istismarcı davranış sergilediklerini, yüzde 17’si de bilgisayar başında zorbalığa uğradıkları bilgisini verdi.

Anne-babalara uyarı

Ditch the Label yardım kuruluşunun başkanı Liam Hackett, insanların giderek gerçekliği göstermekten kaçındıklarını belirterek, “İnternet sadece zorbalık iklimini belirlemiyor. Aynı zamanda genç kullanıcıların kimlik, davranış ve kişiliklerinde çok açık etkiler bırakıyor” diye konuştu.

Bir İngiliz uzman da ailelere şu çağrıyı yaptı: “Anne babaların çocuklarına, hayatın sosyal ağlardan ve bu ağların çizdiği gösterişli resimden daha fazlası olduğunu öğretmelerinin zamanı geldi.”

Uzman, ailelerin de ‘sosyal medyaya bağımlı olmasının’ çocuklar üzerindeki etkiyi artırdığını kaydetti.