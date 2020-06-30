Araştırma: Futbol maçları ırkçı önyargılarla yorumlanıyor; siyahlarda ‘güç’, açık tenlilerde ‘zeka’ övülüyor

Futbol yorumcularının güçten bahsederken daha koyu tenli bir oyuncuyu anlatıyor olma olasılığının altı kat daha fazla olduğu, daha açık tenli futbolculardan bahsederken de düzenli olarak zeka ve çalışma etiklerini övdüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Danimarkalı şirket RunRepeat’in, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFB) işbirliğiyle düzenlediği araştırma, bu kapsamda İngilizce dilindeki en geniş çalışma olma özelliği taşıyor. Sonuçlar futbol yorumlarında yer alan sistematik önyargıyı açıkça ortaya koyuyor.

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Araştırmada 2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’in, Britanya, ABD ve Kanada’daki yayıncı kuruluşları Sky Sports, BT Sport, NBC, BeinSport, ESPN ve Turner Sports’ta gösterilen 80 maç analiz edildi.

Farklı ten renklerinden 643 futbolcunun yer aldığı farklı 15 dakikalık bölümlere odaklanıldığında futbol yorumcularının güçten bahsederken 6.95 katı ihtimalle, hızdan bahsederken de 3.38 katı ihtimalle koyu tenli oyuncuları anlattığı ortaya çıktı. Bu da gücünü öven yorumların yüzde 86.76’sının, hız öven yorumların 84.17’sinin koyu tenli futbolcular için yapıldığı anlamına geliyor.

Yorumcular iş ahlakıyla ilgili konuşurken yüzde 60.4 oranında, zeka överkense yüzde 62.2 oranında açık tenli futbolculardan bahsediyor.

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PFB eşitlikler sorumlusu Jason Lee yayıncıların ve yorumcuların ırkla ilgili önyargılar konusunda farkındalığının artması gerektiğini belirtti. Lee “Bu araştırma futbolculara ten rengine dayalı özellikler atfettiğimizin kanıtı. Yorumcular, futbolcularla ilgili algımızı şekillendiriyor, zaten var olan ırkla ilgili önyargıları daha da derinleştiriyor” dedi.