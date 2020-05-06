Araştırma: Evde çalışanların yüzde 80’i bu modeli destekliyor

Türkiye’de 1.2 milyonluk kayıtlı üyeye sahip izinli veritabanı bulunan online araştırma şirketi DORinsight’in raporuna göre Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışanların yüzde 80’i bu modeli destekliyor.

Fotoğraf: Reuters

DORinsight, ‘Salgından sonra iş yaşamı’ başlıklı bir araştırma yayımladı. 15-20 Nisan tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, 18 yaş üstü, çalışan 3 bin 675 kişi katıldı.

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En büyük endişe ‘aile’

Habertürk’te yer alan araştırmada, katılımcılara salgına yönelik tutumları sorulurken yüzde 71’i “Endişeliyim“, yüzde 15’i “Endişeli değilim”, yüzde 14’ü ise “Kararsızım” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 49’u ailesinin sağlık sorunu yaşamasından, yüzde 23’ü ülke ekonomisinin çıkmaza girmesinden, yüzde 14’ü sağlıklarıyla ilgili sorun yaşamaktan, yüzde 6’sı işini kaybetmekten, yüzde 4’ü psikolojisini etkileyeceği için, yüzde üçü ise aile içi huzurlarının bozulmasından endişe duyuyor.

Katılımcıların yüzde 66’sı şirketlerinin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü, yüzde 68’i de şirketlerinin kriz yönetimini başarılı bulduğunu söyledi. Yüzde 50’sinin yaptığı iş, evden çalışma modeline uygun olurken; yüzde 43’ü bu sürece özel bir durum olarak evden çalıştığını belirtti.

Evden çalışan katılımcıların yüzde 68’i her zaman nasıl çalışıyorsa aynı tempoyla devam ettiği için evden çalışmanın verimliliğini artırmadığını, yüzde 80’i ise evden çalışma modelini desteklediğini dile getirdi.

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Katılımcıların yüzde 55’i evden çalışma modelinin iki-üç ay, yüzde 14’ü beş ay veya daha uzun süreceğini, yüzde 10’u bir ay, yüzde 6’sı dört ay, yüzde 4’ü bir aydan az süreceğini tahmin ederken; yüzde 11’lik kesim ise bir tahmini olmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 62’si şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun performanslarını olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 60’ı bu dönemde işten çıkarılma endişesi yaşamadığını belirtirken, yüzde 67’lik kesim ise işverenin kendisine ücretsiz izin/ücret düşürme/kısa çalışma gibi bir öneri sunmadığını vurguladı.