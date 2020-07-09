Araştırma: Ev kadınlarının AKP’ye desteği 10 puan düştü, oylar CHP’ye gidiyor

Gezici Araştırma’nın son araştırmasına göre AKP iktidarını destekleyen ev kadınları ve 50-64 yaş grubu kadınların desteği 8 ila 10 puan düştü. AKP’den kopan seçmen ya CHP’ye gidiyor ya da kararsız.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberleştirdiği Gezici Araştırma şirketinin ‘Cinsiyet ve yaş gruplarına göre siyasi tercihler‘ konulu araştırma sonuçlarına gör 18 yıldır AKP’ye seçim kazandıran kadın seçmen, iktidar partisinden kopmaya başladı. Gezici Araştırma’nın Başkanı Murat Gezici, “AK Parti, kadın seçmenlerini kaybediyor” dedi. AKP’den kopan oyların CHP’ye gittiği ya da kararsız kaldığı vurgulandı.

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Araştırmaya göre AKP’nin yüzde 53’lerde olan ’50-64 yaş arası kadın seçmen desteği‘ yüzde 45.5’e geriledi. Seçmenin yüzde 21.3’ünü oluşturan bu seçmen kitlesi 2015 ile 2018 arasındaki seçimlerde yüzde 53.8 ile AKP’ye oy verdi.

Ev kadınlarının Erdoğan’a verdiği destekte 10 puan düşüş

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 18-75 arasındaki ev kadınlarının yüzde 58’i AKP adayı Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Şu anda bu grubun oranı yüzde 48’e düştü. 35-49 yaş grubundaki kadınların 38.6’sı yine AKP’yi tercih edeceğini belirtirken, genel olarak her yaş grubundan yüzde 10-15 civarında kopuş belirlendi.

Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre tercihleri incelendiğinde, geçmiş yıllarda AKP’ye oy veren 65 yaş ve üstü kişiler partinin en sadık seçmen grubu olarak görülüyor.

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Türkiye’de 65 yaş üstü 8 milyon seçmen bulunuyor, genel seçmen içindeki karşılığı yüzde 15. Bu seçmen, ‘Eski Türkiye-Yeni Türkiye’ kavramından dolayı iktidarı başarılı değerlendiriyor. Millet Bahçesi gibi vaatler ve sağlık imkanlarının düzelmesi 65 yaş üstü kişilerde karşılık buluyor.

İki AKP’liden biri hayatından memnun değil

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

AKP’ye oy veren kadınların yüzde 54’ü hayatından memnun değil.

CHP’ye oy verenlerin yüzde 55’i kadın.

HDP, İYİ Parti ve MHP seçmenin yüzde 50’den fazlası erkek.

CHP’li belediyelerden yardımların kesilmeyip sürmesi mütedeyyin kadın seçmenin CHP’ye eğilimini de artırdı. Türkiye’de seçmenlerin yüzde 24.7’si ailesinden bir kişinin bir şekilde kamudan, yerel yönetimlerden yardım aldığını söylüyor.

‘Z Kuşağı’ olarak bilinen ‘1995 ve sonrasında doğan kişiler’ yüzde 12’lik, ev kadınları ise yüzde 18.5’lik bir grubu temsil ediyor; iki grup da AKP’ye mesafeli.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da dün Haber Global’de katıldığı yayında anket sonuçlarına göre AKP’de radikal bir düşüş olacağını ve CHP’nin ise yüzde 30’ların üzerine çıkacağını söylemişti.