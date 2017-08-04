Araştırma: Erkekler pornoyla ne kadar erken tanışırsa o kadar cinsiyetçi oluyor

ABD’de Nebraska Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre erkekler pornoyla ne kadar erken yaşlarda tanışırlarsa ileride o kadar cinsiyetçi davranış sergiliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, 330 üniversite öğrencisiyle yapılan, medyan yaşın 20 seçildiği araştırmada büyük çoğunluğu heteroseksüel beyazların oluşturduğu bir grup erkeğe pornoyla kaç yaşında tanıştıkları, kazara mı yoksa bilinçli mi olduğu soruldu.

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Daha sonra araştırmaya katılanlara, kadınlar üzerinde üstünlük kurmak isteyip istemedikleri, cinsel ilişki konusunda ne kadar rastgele davrandıkları ve ‘çapkın’ olup olmadıklarını belirlemek amacıyla 46 soru yöneltildi.

Ne kadar porno, o kadar cinsiyetçilik

Sonuçlar, porno endüstrisinin etkilerini çarpıcı biçimde gösterdi. Buna göre, ankete katılanların pornoyla tanışma yaşının ortalaması 13. En erken beş yaşında, en geç ise 26 yaşında ilk kez porno izlemiş.

Araştırmaya göre pornoyla tanışma yaşı erkeklerin, ileride kadınlara karşı üstünlük kurma arzusunu da etkiliyor. Ne kadar erken tanışırlarsa o kadar çok cinsiyetçi davranış kalıplarını sergiledikleri, “Kontrol erkeklerdeyse işler daha iyi olur” gibi erkek egemenliğini destekleyen cümleleri daha fazla onayladıkları belirtiliyor.

Öte yandan geç yaşlarda tanışan erkeklerse cinsel ilişki konusunda daha az seçici davranıyorlar, ‘çapkınlık’ ise artıyor.

Erken izleyen ‘performans’ endişesi yaşıyor

Araştırmacı Christina Richardson, pornoyla erken yaşlarda tanışan erkeklerin gerçek hayatta cinsel hayattan zevk alma yoğunluğunun da düştüğünü kaydediyor.

Richardson, “Bu gruptaki erkeklerde sıklıkla gerçek hayata dair ‘performans endişesi’ baş gösteriyor. Cinsel deneyimler, genellikle planlandığı gibi ya da porno filmlerdeki gibi olmaz” diyor.

Araştırmacılar, katılımcıların ne kadar sıklıkla ve ne tür porno izledikleri ya da sosyo-ekonomik durumları gibi demografik unsurların araştırmaya dahil edilmediğini belirtiyor.