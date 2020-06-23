Araştırma: Erkekler ‘corona’ya karşı daha çok antikor üretiyor

Britanya’da yapılan bir araştırma erkek Covid-19 hastalarının kadınlara oranla daha çok antikor ürettiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetleri kuruluşu, iyileşen Covid-19 hastalarından alınan plazmayla tedavi deneyini sürdürüyor.

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Nisanda başlayan çalışmada mayıs ortasına kadar geçen sürede yaklaşık 600 kişi plazma bağışladı.

Erkek bağışçıların yüzde 43’ünde deneylerde kullanılabilecek yeterlilikte antikor üreten plazma bulunurken, kadınlarda bu oran yüzde 29’da kaldı.

Araştırmanın yardımcı müdürü Prof. David Roberts erkeklerin kadınlara göre Covid-19’u daha ağır geçirmeye meyilli olması nedeniyle daha yüksek oranda antikor ürettiğini belirtti.

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Hastalığı geçiren herkese plazma bağışı yapması çağırısında bulunan Prof. Roberts özellikle erkeklerden bağış beklediklerini şu sözlerle dile getirdi: “Her plazma bağışını test ediyoruz. Erkeklerin daha yüksek antikor seviyesine sahip olması plazmalarını hayat kurtarmak için kullanma ihtimalimizi artırıyor.”