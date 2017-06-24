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Araştırma: En ‘rekabetçi’ ilçe Şişli, yüksek eğitimli nüfusta zirve Beşiktaş’ın


 

‘İstanbul Rekabet Endeksi’ araştırmasına göre, kentin en ‘rekabetçi’ ilçeleri sırasıyla Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi tarafından yürütülen araştırma 100 farklı gösterge üzerinden yürütüldü.

39 ilçe, ‘demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ekonomik kapasite, ticari hayat ve girişimcilik, finansal yapı, turizm, altyapı ve ulaşım’ başlıklarında incelendi.

Araştırmaya göre, İstanbul’da en rekabetçi ilçeler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olurken, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli ise rekabet gücü en düşük ilçeler olarak sıralandı.

Demografik yapı endeksinde Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü öne çıktı. Raporda, söz konusu ilçelerin, yüksek eğitimli nüfusa sahip olmaları vurgulandı.

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