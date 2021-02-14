Araştırma: Egzersiz kansere karşı yarar sağlayabilir

Kansere yakalanmamak için düzenli egzersiz geçmişte olduğundan daha önemli bir hale geldi.

Fotoğraf: Reuters

Pandeminin başlamasından bu yana, birçok kişi fiziksel aktiviteleri azaldığı için kilo aldığını, birçoğu da daha sağlıksız beslenmeye başladığını söylüyor.

Reklam

Aşırı kilolu veya obez olmak, bireyleri doku hasarına ve tümör gelişimine karşı savunmasız bırakıyor.

Cancer Research UK’in araştırmasına göre birçok kanser türü aşırı kiloyla bağlantılı.

Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Linda Bauld, “Daha sağlıklı yemek yemeliyiz, bunun yanında düzenli egzersizin kanserin önlenmesinde de çok önemli olduğu aynı derecede açıktır” dedi.

Reklam

Obezite, sigaranın yerini alıyor

Bauld, sigara içmenin Britanya’da kanserin birinci nedeni olmaya devam ettiğini vurgularken, obezitenin risk unsurları sıralamasında ikinci olduğunu, gelecekte birinci neden olmasının muhtemel olduğunun altını çizdi.

2040 yılına kadar obezitenin kadınlarda kanserin önde gelen nedeni olarak sigarayı geçmesi beklenirken, erkeklerde bu durumun birkaç yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Cancer Research UK tarafından yakın zamanda yapılan başka bir çalışma, her yıl 135 binden fazla kanser vakasının büyük ölçüde yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla önlenebileceğini ve her türden fiziksel aktivitenin anahtar rol oynadığını ortaya koymuştu.