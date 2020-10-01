Araştırma: Düzensiz menstrual döngü erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi

Geniş çaplı bir araştırma kadınlarda düzensiz menstrual döngünün 70 yaşından önce ölme riskiyle ilişkilendirildiğini ortaya koydu.

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British Medical Journal’da yayınlanan çalışmada sıklıkla düzensiz ve 40 günden uzun süren döngüler, yumurtalık kanseri, kalp hastalıkları, tip 2 diyaber ve akıl sağlığı sorunlarını artmasıyla ilişkilendirildi.

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Düzenli döngülerde reglin ilk gününden bir sonrakinin başlamasına kadar ortalama 28 gün geçer. Ancak 24- 35 arası da normal olarak kabul edilir.

Zaman zaman her kadın menstrual döngüsünde düzensizlikler yaşayabilir.

Araştırma için Harvard Ünivesitesi Halk Sağlığı bölümünden Prof Jorge E Chavarro ve meslektaşları 79 bin 505 sağlıklı, menopoz öncesi kadının verilerini inceledi.

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Yaş, kilo, yaşam tarzı, ailenin tıbbi geçmişi gibi faktörlerin de hesaba katılmasının ardından araştırma ekibi sürekli düzensiz veya uzun döngüleri olan kadınların genelde 26-31 gün arası döngüleri olan kadınlara kıyasla çok daha fazla erken ölüm riski taşıdığını gördü.

29-46 yaş aralığında düzensiz döngüleri olan kadınların erken ölüm ihtimalinin düzenli olanlardan yüzde 39 daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmayı değerlediren Edinburg Üniversitesi Üreme Sağlığı Merkezi’nden Dr Jacqueline Maybin kadın sağlığı alanındaki boşluğu kapatmak adına önemli bir adım olarak yorumladı. Maybin düzensiz menstrual döngünün bir teşhis değil, semptom olduğunu vurguladı.

Maybin, bu verilerin uzun süreli sağlık sonuçlarının bir göstergesi olarak menstrual semptomların daha iyi araştırmaya teşvik edeceğini ve kadınların hayat boyu sağlıklı yaşamı için önleyici stratejiler uygulanması adına da bir fırsat sağlayacağını belirtti.