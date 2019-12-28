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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Düzenli egzersiz yedi kanser türüne yakalanma riskini düşürebilir

ABD’li bilim insanlarının araştırması, önerilen süreyle ve düzenli egzersiz yapmanın yedi kanser türüne yakalanma riskini düşürebileceğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Amerikan Kanser Birliği’nde görevli Alpa Patel ve ekibi, 755 bin 459 kişinin spora ne kadar vakit ayırdıklarına dair bilgilerini içeren dokuz araştırmanın verilerini inceledi. Katılımcıların 10 yıl süreyle 15 kanser türüne yakalanıp yakalanmadığını takip eden ekip, günde yarım saat yürüyüş veya başka bir spor yapmanın böbrek, kemik iliği ve karaciğer kanseri riskini cinsiyet gözetmeksizin düşürebildiğini gözlemledi. Düzenli egzersiz yapan erkeklerde kalın bağırsak kanseri, kadınlarda ise meme, non-Hodgkin lenfoma ve endometrium kanseri riskinin azaldığı belirlendi.

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Sağlık bir yaşam için haftada iki buçuk ila beş saat ‘hafifle ağır arasındaki tempoda’ spor öneriliyor.

Sonuçları Journal of Clinical Oncology’de (Klinik Onkoloji Dergisi) yayımlanan araştırmayı değerlendiren Patel, “Sadece günde yarım saat tempolu bir yürüyüş yapmanın belirli kanser türlerine karşı koruyucu olabildiğini gözlemledik” dedi.

Patel, düzenli spor yapmanın ayrıca kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunları riskini azalttığının bilindiğinin de altını çizerken ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü’nden, araştırmanın, katılımcılar arasında bazı kanser türlerine yakalanmış yeterli sayıda kişi olmadığı için ‘sınırlı’ olduğuna dair eleştiri geldi.

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