Araştırma: Düşük gelirli ailelerden gelen erkeklerin bekar kalma olasılığı daha fazla

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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, düşük gelirli ailelerden gelen erkeklerin 40’lı yaşlarına kadar bekar kalma olasılığı, yüksek gelirli ailelerden gelen erkeklerin yaklaşık iki katı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, araştırmada düşük gelirli erkeklerin düşük gelirli kadınlarla evlendikleri de belirtildi.

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Çalışmaya göre bu, sosyal hareketliliği azaltan ve yoksulluğu bir kuşaktan diğerine aktaran bir olgu.

Araştırmada 42 yaşındaki erkeklerin üçte birinden fazlasının 2012 yılında bir eşi olmadığı ortaya çıktı. Daha yüksek gelirli erkeklerde ise bu oran yedide bir. Düşük gelirli erkeklerin evlenme oranları az, boşanma oranları ise yüksek.

Yüksek gelirli ailelerden gelen insanların daha yüksek kazançlar elde ettiğine de dikkat çekilen araştırmaya göre, anne ve babası en zengin kesimden gelen 42 yaşındaki erkekler, 2012 yılındaki verilere göre yoksul ailelerden ortalama yüzde 88 daha fazla kazanıyor.

Bu rakam, 2000 yılında yüzde 47 idi.