Araştırma: Dünya genelinde kurumsal borç 1 trilyon dolar artışla rekor kırabilir

Dünya genelinde şirketlerin, Covid-19’un yol açtığı ekonomik krize karşı mücadelede kendilerine finansal destek bulmaya çalışırken bu yıl neredeyse 1 trilyon dolar yeni borç almaları öngörülüyor.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın aktardığı Janus Henderson şirketinin araştırmasına göre dünya genelindeki kurumsal borç bu sene yüzde 12’lik sert artışla 9.3 trilyon dolara yükselecek. Bu artışın temel nedeni şirketlerin pandemi nedeniyle düşen karlılığını koruma çabası.

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‘Amaç sermayeyi korumak’

Araştırma şirketinde portföy yöneticisi olarak çalışan Seth Meyer şu değerlendirmede bulundu: “Covid-19 her şeyi değiştirdi. Şu anda amaç sermayeyi korumak ve güçlü bir bilanço inşa etmek.”

Şirketler ocak-mayıs arasında tahvil piyasalarından 384 milyar dolar borçlandı.

Borçların yarısı ABD’li şirketlerin

ABD’li şirketler, 3.9 trilyon dolara yakın bir borçla dünyadaki kurumsal borcun neredeyse yarısına sahipken, Almanya 762 milyar dolarla şirket borçlarında ikinci sırada yer alıyor.

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Alman şirketler arasında 192 milyar dolarla dünyanının en borçlu şirketlerinden biri de otomobil üreticisi Volkswagen.

Öte yandan, endeksteki şirketlerin dörtte birinin hiç borcu bulunmazken, bazıları ise çok büyük nakit rezervlerine sahip.

Bunların arasında en büyüğü ise 104 milyar dolarla Google’ın sahibi Alphabet şirketi.

Geçen yıl yüzde 8 artış

Dünya genelinde kurumsal borç geçen yıl şirketlerin hisse geri alımları ve temettü ödemeleri ile satın alma ve birleşme faaliyetleri için borçlanmalarının da etkisiyle yüzde 8 artmıştı.