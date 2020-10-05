Araştırma: Dört şirketin üçü pandemi sonrası da evden çalışmayı sürdürmeyi planlıyor

Britanya merkezli Yönetim Enstitüsü’nün (Institute of Directors/IoD) anketi, her dört şirketin üçünün, Covid-19 döneminde yaygınlaşan evden çalışma modelini sürdürmeyi planladığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Pixabay

Enstitünün 11-30 Eylül tarihlerindeki anketine katılan 958 firma yöneticisinin 74’ü, pandemi sonrasında da daha fazla evden çalışmayı artırmak istediğini belirtti.

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Yarısından fazlası ise firmalarının işyerlerinin uzun süre kullanımını azaltmayı plandığını söyledi. Şirketleri evden çalışan yöneticilerin yüzde 44’ü ise evde çalışmanın ‘daha etkili’ olduğunu düşünüyor.

‘Ofisin de faydaları var’

Enstitünün strateji yöneticisi Roger Barker, Covid-19’un ekonomi üzerine en somut etkilerinden birinin uzaktan çalışmak olduğunu belirterek bu yöntemin kalıcı olabileceğini söyledi.

Barker, şirketlerin tamamıyla uzaktan çalışmaya devam etmeme olasılıklarından da bahseden Barker sözlerine şöyle devam etti: “Ofiste çalışmanın faydaları henüz ortadan kalkmadı. Birçok şirket için ekipleri bizzat bir araya getirmenin daha üretken ve zevkli olduğu kanıtlandı. Paylaşılan çalışma alanı, çalışanlara, özellikle kariyerin başlarında çok önemli olan, gayri resmi gelişim ve ağ oluşturma fırsatı sağlıyor.’’

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Evden çalışmada da üretkenlik var

BBC’nin ağustos ayındaki anketine göre İngiltere’deki en büyük 50 işveren, yakın bir zamanda çalışanlarını tam zamanlı olarak işyerine getirmeye planlamıyor.

Şirketlerden 24’ünün ise işyerine herhangi bir zamanda dönme gibi planları yok. Araştırmaya göre evden çalışması olanaksız olan çalışanlar için 20 işveren ofisleri açtı.

Cardiff ve Southampton üniversitelerindeki akademisyenler tarafından yine ağustosta yayınlanan raporda evden çalışan insanların çoğunun, normalden daha fazla olmasa da üretken olduğu öne sürüldü.