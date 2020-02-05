Araştırma: Dört kişilik aile gıdaya 2 bin 406 lira harcamak zorunda

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi (BİSAM), dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık en az 2 bin 406 lira harcaması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BİSAM’ın ocak ayı için yaptığı hesaba göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu kent, 2 bin 444 lirayla İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2 bin 406 lira, Ankara’da 2 bin 220 lira olarak belirlendi.

Reklam

Buna göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin kadın günde 19 lira 32 kuruş, yetişkin erkek 19 lira 97 kuruş harcamak zorunda. 10-18 yaş arası bir çocuk için 21 lira 39 kuruş, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 14 lira 32 kuruş harcanmak zorunda.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmek için ayda ortalama en az 2 bin 250 lira gıda harcaması yapması gerekiyor.

Günlük harcamalarda en yüksek maliyeti 18 lira 80 kuruşla peynir/çökelek grubu oluşturdu. Bunu 14 lira 15 kuruşla et, tavuk ve balık grubu izledi.

Araştırma sonuçlarına göre süt ve yoğurt için 9.35, sebze ve meyve için 11.67, ekmek için 4.83, katı yağ için 3.93, sıvı yağ için de 1.34 lira harcama yapılması gerekiyor.

Reklam

Ayrıca, yumurta için 0.96 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.51 lira harcama yapılması gerekiyor.