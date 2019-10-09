Araştırma: Domateste bulunan likopen sperm kalitesini artırıyor

Britanya’daki Sheffield Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, domateste bulunan likopen maddesinin sperm kalitesini artırabileceğini saptadı.

Fotoğraf: DHA

Araştırmayı yürüten ekip, bir grup erkeğe 12 hafta süreyle iki kaşık konsantre domates sosunun içerdiği likopen miktarıyla eşdeğerde likopen içeren gıda takviyesi verdi.

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Diğer bir gruba ise ‘plasebo’ etkisi (farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali) yapan haplar verildi. Kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşüren maddeler arasında bulunan likopeni tüketen erkeklerin sperm kalitesinin arttığı belirlendi.

Araştırma ekibinin başındaki Liz Williams, “Gıda takviyesinin içerdiği miktarda likopeni bünyenin alması için günde 2 kilogram domates tüketilmesi gerekir. Bu nedenle hapları verdik deneklere” dedi.

Likopenin hücrelerin zarar görmesini engelleyen bir antioksidan olduğunu anımsatan Williams, “Sperm kalitesine olumlu etki yaptığını saptadık” ifadelerini kullandı.

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Williams, bu araştırmanın bir başlangıç olduğunu, gelecekte daha geniş kapsamlı çalışmalar yapacaklarının ve “Şu kadar takviye alın” diye telkinde bulunabileceklerinin altını çizdi.