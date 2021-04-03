Araştırma: Derslere düzenli katılan öğrenciler bile ‘uzaktan öğrenemiyor’

Uzaktan eğitimde düzenli olarak derslere devam eden öğrencilerin dahi yalnızca yarısı bir şeyler öğrenebiliyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Araştırma TÜBİTAK desteğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü (BÖTE) öğretim üyeleri tarafından yapıldı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre çalışmaya İstanbul’un tüm ilçelerinden toplam 6 bin 342 ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi dahil edildi.

Araştırmaya göre derslere düzenli devam eden öğrencilerin yüzde 47.8’i, “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” yanıtını verirken, derslere bazen giren öğrencilerin yüzde 20’si “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” dedi.

Sessiz ev ortamına sahip öğrencilerin yüzde 61.1’i okulda yapılan yüz yüze derslerde, uzaktan eğitime kıyasla, daha iyi öğrendiğini belirtti.

Reklam

Sınıf ilerledikçe çevrimiçi derslerden alınan verim azalıyor. İlkokul öğrencilerinin yüzde 52.3’ü, ortaokul öğrencilerinin yüzde 42.8’i, lise öğrencilerinin yüzde 21.3’ü çevrimiçi derslerden öğrendiğini söyledi.