Araştırma: Covid-19’u atlatanların yüzde 30’u, taburcu olduktan sonraki beş ay içinde hastaneye yattı

Britanya Ulusal İstatistik Kurumu’nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yaptığı araştırmaya göre Covid-19’u atlatanların yüzde 30’u, taburcu edilmelerini izleyen ilk beş ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre araştırma kapsamında Covid-19’u atlatan 47 bin 780 kişinin verileri incelendi.

Reklam

14 bin 140 kişinin, hastalığı atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı saptandı. Bu kişilerin yüzde 12.3’ü hayatını kaybetti.

6 bin 85 kişi ilk beş ayda solunum güçlüğü yaşadı. Araştırmada, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020’nin ilk sekiz Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve hastalığı yenip taburcu edildikleri belirtildi.