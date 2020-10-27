Araştırma: Covid-19 ölümlerinin yüzde 15’i hava kirliliğiyle bağlantılı

‘Corona’dan ölümlerin yüzde 15’i hava kirliliğine uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Oxford Üniversitesi Yayınları’na bağlı akademik tıp dergisi Cardiovascular Research’te yayınlanan araştırmada havadaki kirli partiküllere maruz kalmanın, virüsün neden olduğu ‘ölümcül sonuçlara yol açan semptomları’ ağırlaştırdığı belirtildi.

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Araştırmacılardan Thomas Munzel, “Hava kirliliğine uzun süreli maruz kalma ve virüsün yarattığı enfeksiyon bir araya gelince özellikle kalp ve kan damarları açısından olumsuz etkiler doğuruyor” dedi. Munzel ayrıca, hava kirliliğinin, akciğer ve kalp sorunları gibi, bilinen ‘corona’ risk faktörlerini daha olası hale getirdiğini söyledi.

Ekip, özellikle, kirli partiküllerin, Covid-19’un hastaları enfekte etme biçiminde rol oynadığı bilinen akciğer hücre yüzeylerindeki bir reseptörün aktivitesini de arttırdığını belirtti.

Araştırma, en yüksek kirlilik seviyelerinden bazılarına sahip Doğu Asya’da, virüse bağlı ölümlerin yüzde 27’sinin hava kirliliğine bağlı olduğunu ortaya koydu. Bu oran Avrupa’da yüzde 19, Kuzey Amerika’da ise yüzde 17.