Araştırma: Covid-19 hastalarının yarısından fazlasında aylar sonra belirtiler sürüyor

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin araştırması, taburcu edilen Covid-19 hastalarının yarısından fazlasının hastalıktan iki-üç ay sonra hala nefes alma güçlüğü, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtiler gösterdiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Unslpash

Bilim insanları, Covid-19’un uzun dönem etkilerini hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören 58 hasta üzerinde inceledi.

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Araştırmada bazı hastaların Covid-19 sonrası birden fazla organında anomali olduğu ve geçmeyen enflamasyonun aylarca sorun yaratabildiği görüldü.

Sonuçlar ilk enfeksiyonun üzerinden iki ila üç ay geçtikten sonra hastaların yüzde 64’ünün kalıcı solunum güçlüğü yaşadığı ve yüzde 55’inin halsizlik çektiğini ortaya koydu.

MR görüntülemelerinde Covid-19 hastalarının yüzde 60’ının akciğerinde, yüzde 29’unun böbreklerinde, yüzde 26’sının da kalbinde anomaliler saptandı.

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Araştrımanın yazarlarından Dr. Betty Raman bu bulguların Covid-19’la ilgili fizyolojik süreçlerin derinlemesine anlaşılması ve taburcu edilen hastalar için bütüncül ve entegre bir tedavi modeli geliştirmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.