Araştırma: ‘Corona’ yüksek sıcaklıklara dayanıklı olabilir

Fransız bilim insanlarının yaptığı deneyde, yeni tip corona virüsünün 92 santigrat derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kaldığı saptandı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde viroloji, biyoteknoloji, genetik ve moleküler biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi corona virüsü üzerinde 10 ayrı deney düzenledi.

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92 derecede 15 dakika

Afrika yeşil maymunun böbrek hücreleri üzerinde yapılan çalışmada virüs bulaştırılmış deney materyali, bir saat boyunca 60 santigrat derecede biri ‘kirli’ diğeri ‘temiz’ iki farklı ortamda tutuldu ve çoğalma özelliğini yitirmediği gözlendi.

Öte yandan, virüsün, daha yüksek ama daha kısa süreli sıcaklıklarda etkinliğini yitirdiği kaydedildi. Araştırmada, “92 santigrat derece ve 15 dakikalık ısı protokolünün, 56 santigrat derece 30 dakika ve 60 santigrat derece 60 dakikalık protokollerden daha etkin olduğu görüldü” dendi.

Hakem onayı bekleniyor

Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için “Laboratuvarda corona virüsü üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır” dedi.