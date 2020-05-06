Araştırma: Corona virüsü 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başlamıştı

7 bin 500’ün üzerinde Covid-19 hastasından alınan numunelerin genetik analizi, corona virüsünün 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başladığını ve insan konağına adaptasyon sürecinde olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma, virüsün dünyaya yayılmaya başlamadan hemen önce 2019 sonlarında ortaya çıktığını gösterdi. Virüsün hayvanlardan insanlara geçmesi de bu döneme denk geliyor. Bir başka deyişle Covid-19’a neden olan virüsün keşfedilmeden çok önce insanlar arasında dolaşıma girmiş olması çok düşük bir ihtimal.

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University College London’daki Genetik Enstitüsü’nde bir grup araştırmacı yeni tip corona virüsünün 200’e yakın tekrarlayan genetik mutasyon geçirdiğini ortaya çıkardı. Bu da virüsün insanlar arasında yayılmaya devam ettikçe nasıl evrimleştiğini gösteriyor.

Araştırmanın başındaki isimlerden biri olan Francois Balloux, sonuçların virüsün genetik çeşitliliğinin büyük bir kısmının, virüsten en çok etkilenen ülkelerde bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Bu, virüsün daha salgının başlarındayken dünyada geniş çaplı yayılmaya başladığı anlamına geliyor.

Balloux, tüm virüslerin doğal olarak mutasyona uğradığını belirterek şunları söyledi: “Mutasyonlar kötü bir şey değildir. Yeni tip corona virüsünün de beklenenden daha hızlı veya yavaş mutasyona uğradığına dair bir kanıt da yok. Şimdiye kadar virüsün daha az veya daha çok öldürücü ve bulaşıcı olduğunu söyleyemeyiz.”