Araştırma: ‘Corona’ İtalya’da ocakta başladı, bir buçuk ay fark edilmedi

Araştırmalar corona virüsünün İtalya’nın Lombardiya bölgesinde ocak ayı başından itibaren yayılmaya başladığını ancak tespit edilemediğini gösteriyor. İtalya’da ilk yerel vaka 20 Şubat’ta ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede ilk ölüm 21 Şubat’ta kayıtlara geçerken, 23 Şubat’tan itibaren kuzeydeki bazı kasabalar karantinaya alınmış, uygulama mart ayında ülke geneline yayılmıştı.

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İtalya’da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 kişi artarak 8 bin 165’e yükseldi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Nature dergisinin çalışmasında İtalya’da 6 bine yakın vaka incelendi. Araştırmaya göre, Lombardiya’da tespit edildiğinde çoktan bölgedeki birçok kente yayılmıştı.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan İtalyan epidemiolog Michele Tizzoni, bulguların özellikle salgının henüz çok yayılmadığı ülkeler için hayati önemde olduğunu ifade etti.

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Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana da virüsün muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söyledi. Fontana “Bu nedenle virüs bu kadar yayılabildi ve fark edildiğinde artık çok geçti” dedi.