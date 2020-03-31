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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: ‘Corona’ insan hücrelerine daha sıkı tutunma stratejileri geliştirdi

Yeni tip corona virüsünün üzerine yapılan bir araştırma nasıl böyle hızlı yayılmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan sivri uçlu proteinlerin, SARS hastalığına neden olan corona virüsündekinden dört kat daha güçlü tutunduğu ortaya çıktı.

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Araştırmaya göre ağız veya burna giren virüslerin üst solunum yolundaki hücrelere tutunma şansı yüksek. Bu da görece daha az miktardaki virüsün bile enfeksiyona sebep olabileceği anlamına geliyor.

Minnesota Üniversitesi’ndeki bilim insanları, corona virüsündeki sivri uçlu proteinlerin insan hücrelerinde tutunduğu ACE-2 reseptörlerinin üç boyutlu haritasını çıkardı.

Virüs bir insan hücresiyle karşılaşınca yüzeyindeki sivri uçlu proteinler ACE-2 reseptörlerine yapışıyor. Daha sonra virüs çoğalmaya başlıyor.

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Araştırmanın başındaki isim Dr. Fang Li “Bu üç boyutlu görüntüleme 2002-2003 yıllarında SARS salgınına neden olan corona virüsüne kıyasla, yeni tip corona virüsünün insandaki reseptöre bağlanmak için yeni stratejiler geliştirdiğini, böylece daha sıkı bağlanabildiğini gösterdi” dedi.

Bu yeni bilgiler virüse karşı ilaç geliştirmeye çalışan bilim insanlarına da ışık tutacak. Virüsü enfeksiyona sebep olacak kadar çoğalmadan etkisizleştirebilecek bir ilaç için araştırmalar yapılıyor.

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