Araştırma: ‘Corona’ Fransa’da resmi olarak açıklanandan bir ay önce, aralıkta yayılmaya başladı

Bilimsel araştırmaya göre resmi olarak vakaların açıklandığı şubat ayından yaklaşık bir ay önce, geçen sene aralık ayının sonlarında Covid-19 salgını Fransa’da etkili olmaya başlamıştı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinden geçen sene aralık ayında yayılmaya başlayan Covid-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart’ta pandemi ilan edilmiş, Fransa’da ise ilk vaka 24 Ocak’ta resmi olarak açıklanmıştı.

Reklam

3 Mayıs’ta yayınlanan araştırma, kuzey Paris’teki bir hastaneye hemoptizi teşhisiyle geçen sene aralık ayının sonlarına doğru yatırılan kişinin bulgularından yola çıkıyor.

Araştırmada, hastanın solunum yolundan alınan örneklerde Covid-19 belirtileri olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

İlk vakanın tespitinin salgının anlaşılmasında çok önemli bir rol oynadığının altının çizildiği araştırmada, söz konusu hastanın teşhisten önce Çin’e herhangi bir seyahat geçmişi olmadığı, dolayısıyla virüsün halihazırda Fransa’da aralık ayının sonunda yayılmakta olduğu belirtildi.

Reklam

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 169 bin 462, salgın kaynaklı can kaybı ise 25 bin 201.