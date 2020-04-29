Araştırma: ‘Corona’ devam ederse Almanya’daki şirketlerin yarısı en fazla altı ay daha dayanabilir

Almanya’daki şirketlerin yüzde 29.2’sinin, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalar daha uzun süre devam ettiği takdirde en fazla üç ay daha ayakta kalabileceği öngörülüyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Alman Ifo ekonomik araştırma enstitüsüne göre, Almanya’daki şirketlerin yüzde 52.7’sinin ise en fazla altı ay daha ayakta kalabileceği tahmin ediliyor.

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‘İflas dalgasının işaretleri’

Ifo’dan ekonomist Klaus Wohlrabe, verilerin tedirgin edici olduğunu belirterek “Bunlar, gelecekte bir iflas dalgasının olacağını işaret eden endişe verici rakamlar” dedi.

Salgına karşı sıkı tedbirler alan Almanya’da vaka sayısı 159 bin 912, hayatını yitirenlerin sayısı ise 6 bin 314.

Bugün Alman otomotiv şirketi Volkswagen da ilk çeyrekte karının yüzde 81 düştüğünü açıkladı.