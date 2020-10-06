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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: ‘Corona’ ciltte dokuz saate kadar kalabiliyor

Japonya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’un insan derisinde dokuz saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Araştırma makalesi

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi, ‘corona’nın ciltte hayatta kalma süresine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi

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Bilim insanları araştırma için 24 saat önce adli otopsi örneklerinden insan derisi alarak, ayrı ayrı Covid-19 ve halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsüne maruz bıraktı. 

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar (Clinical Infectious Diseases) dergisinde yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, corona virüsünün ciltte hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla dört kattan daha fazla olduğu tespit edildi.

İnfluenza A virüsü deride iki saat kalırken ‘corona’da ise bu sürenin dokuz saate kadar çıktığı belirtildi.

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