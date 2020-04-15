Araştırma: ‘Corona’ bir sene sürerse milli gelir yüzde 40 azalır

Araştırmaya göre Covid-19 salgınının altı ay sürmesi durumunda Türkiye ekonomisinin yüzde 20, bir yıl sürmesi halinde ise yüzde 38 oranında küçüleceği öngörüldü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV), Covid-19 salgınının uzun süre devam etmesinin olası ekonomik sonuçlarını ele alan bir çalışma yaptı.

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En çok turizm ve kültür sektörleri etkilenecek

Çalışmaya göre salgının yarattığı ekonomik krizin bir yıl sürmesi durumunda en büyük hasar turizm, lokanta, oteller ile eğlence ve kültür sektörlerinde yaşanacak, bu sektörlerde gelirler yüzde 90 oranında azalacak.

Kamu ve özel sektör de dahil olmak üzere tüm yatırımlar yüzde 70 azalacak. Salgının devam etmesiyle birlikte ulaştırmada yüzde 65, mobilya, ev ekipmanları ile ev bakım ve onarımında yüzde 50, giyim ve ayakkabıda yüzde 40, alkol ve tütünde yüzde 15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5 daralma olacak.

İhracat yüzde 42, ithalat yüzde 39 azalacak

Salgının yarattığı ekonomik sıkıntıların ülke bazında değil, küresel düzeyde alınacak önlemlerle çözülebileceğinin vurgulandığı araştırmada, Türkiye’nin ihracatının yüzde 42, ithalatının ise yüzde 39 azalacağı tahmin edildi.

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Milli gelir kaybı yüzde 40

Tablo: TEPAV

Krizin etkilerinin bir yıl sürmesi halinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) kaybı yüzde 40 olarak öngörülürken, altı ay sürmesi durumunda ise yüzde 20 olarak öngörüldü.

‘Ekonomimiz kırılgan olmasa daha güçlü olurduk’

‘Ekonomik yapı kırılgan olmasa salgının yarattığı krize karşı daha güçlü tepki verilebileceği ve daha az risk altında girileceğinin’ vurgulandığı araştırmada, Türkiye gibi gelişen ülkelerin finansal dış yükümlülüklerini de unutmaması gerektiği belirtildi.